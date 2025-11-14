https://ria.ru/20251114/podzhog-2054878846.html
В Москве задержали подростка, совершившего поджог кинотеатра
Подростка, совершившего поджог в кинотеатре в Москве, доставили в отдел полиции, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в Telegram-канале. РИА Новости, 14.11.2025
