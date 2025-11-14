Рейтинг@Mail.ru
В Москве задержали подростка, совершившего поджог кинотеатра - РИА Новости, 14.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:02 14.11.2025 (обновлено: 00:13 14.11.2025)
https://ria.ru/20251114/podzhog-2054878846.html
В Москве задержали подростка, совершившего поджог кинотеатра
В Москве задержали подростка, совершившего поджог кинотеатра - РИА Новости, 14.11.2025
В Москве задержали подростка, совершившего поджог кинотеатра
Подростка, совершившего поджог в кинотеатре в Москве, доставили в отдел полиции, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в Telegram-канале. РИА Новости, 14.11.2025
2025-11-14T00:02:00+03:00
2025-11-14T00:13:00+03:00
происшествия
москва
ирина волк
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg
https://ria.ru/20251111/podrostok-2054253422.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_dd365bf8a62b0737aa1956c2f0d57228.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, ирина волк, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Москва, Ирина Волк, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Москве задержали подростка, совершившего поджог кинотеатра

Подростка, совершившего поджог в кинотеатре в Москве, доставили в отдел полиции

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 14 ноя РИА Новости. Подростка, совершившего поджог в кинотеатре в Москве, доставили в отдел полиции, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в Telegram-канале.
"Сотрудниками полиции 16-летний молодой человек доставлен в ОМВД России по Хорошевскому району города Москвы. Мотивы его поступка устанавливаются. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законом", — написала она.
Московская прокуратура уточнила, что, по предварительным данным, подросток следовал телефонным указаниям неизвестных.
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
Подросток на мамином внедорожнике попытался уехать от полиции на Кубани
11 ноября, 16:41
 
ПроисшествияМоскваИрина ВолкМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала