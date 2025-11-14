Рейтинг@Mail.ru
Подросток, поджегший кинозал в ТЦ, рассказал, как провел дома обыск - РИА Новости, 14.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:44 14.11.2025
https://ria.ru/20251114/podrostok-2054951272.html
Подросток, поджегший кинозал в ТЦ, рассказал, как провел дома обыск
Подросток, поджегший кинозал в ТЦ, рассказал, как провел дома обыск - РИА Новости, 14.11.2025
Подросток, поджегший кинозал в ТЦ, рассказал, как провел дома обыск
Подросток, по указке мошенников поджегший кинозал в ТЦ, провел дома обыск по видеосвязи, пытался перевести деньги с карты отца, сообщает прокуратура Москвы. РИА Новости, 14.11.2025
2025-11-14T11:44:00+03:00
2025-11-14T11:44:00+03:00
происшествия
москва
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0e/2054933049_0:571:830:1038_1920x0_80_0_0_a5e25e606b5a6e014d956a2a1e90a652.jpg
https://ria.ru/20251114/agent-2054917953.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0e/2054933049_0:493:830:1116_1920x0_80_0_0_95af7e4c169bcc3f023967e7490486cf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Москва, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Подросток, поджегший кинозал в ТЦ, рассказал, как провел дома обыск

Подросток, поджегший кинотеатр в Москве, пытался перевести деньги с карты отца

© Кадр видео из соцсетейПоджог в кинотеатре в ТЦ "Авиапарк" в Москве
Поджог в кинотеатре в ТЦ Авиапарк в Москве - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
© Кадр видео из соцсетей
Поджог в кинотеатре в ТЦ "Авиапарк" в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Подросток, по указке мошенников поджегший кинозал в ТЦ, провел дома обыск по видеосвязи, пытался перевести деньги с карты отца, сообщает прокуратура Москвы.
"Находясь на постоянной связи со злоумышленниками и выполняя их указания, запуганный ребенок провел дома обыск по видеосвязи, сфотографировал банковскую карту отца, попытался перевести с нее деньги, а также, по указанию неизвестных, принес канистру с бензином в кинозал одного из торговых центров и поджег зажигалкой", - говорится в сообщении.
По информации МВД РФ, в четверг вечером во время сеанса в кинотеатре, расположенном в ТРЦ "Авиапарк", 16-летний подросток в зале разлил горючую жидкость и поджег её, никто не пострадал. Возгорание оперативно ликвидировали. Подросток задержан, московская прокуратура уточнила, что, по предварительным данным, он следовал телефонным указаниям неизвестных.
Задержание агентов Киева, готовивших по заданию украинских спецслужб убийство российского чиновника - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
Задержанный ФСБ агент Украины рассказал о подготовке убийства
Вчера, 08:58
 
ПроисшествияМоскваМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала