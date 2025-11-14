https://ria.ru/20251114/podrostok-2054951272.html
Подросток, поджегший кинозал в ТЦ, рассказал, как провел дома обыск
Подросток, поджегший кинозал в ТЦ, рассказал, как провел дома обыск - РИА Новости, 14.11.2025
Подросток, поджегший кинозал в ТЦ, рассказал, как провел дома обыск
Подросток, по указке мошенников поджегший кинозал в ТЦ, провел дома обыск по видеосвязи, пытался перевести деньги с карты отца, сообщает прокуратура Москвы. РИА Новости, 14.11.2025
2025-11-14T11:44:00+03:00
2025-11-14T11:44:00+03:00
2025-11-14T11:44:00+03:00
происшествия
москва
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0e/2054933049_0:571:830:1038_1920x0_80_0_0_a5e25e606b5a6e014d956a2a1e90a652.jpg
https://ria.ru/20251114/agent-2054917953.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0e/2054933049_0:493:830:1116_1920x0_80_0_0_95af7e4c169bcc3f023967e7490486cf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Москва, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Подросток, поджегший кинозал в ТЦ, рассказал, как провел дома обыск
Подросток, поджегший кинотеатр в Москве, пытался перевести деньги с карты отца
МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Подросток, по указке мошенников поджегший кинозал в ТЦ, провел дома обыск по видеосвязи, пытался перевести деньги с карты отца, сообщает прокуратура Москвы.
"Находясь на постоянной связи со злоумышленниками и выполняя их указания, запуганный ребенок провел дома обыск по видеосвязи, сфотографировал банковскую карту отца, попытался перевести с нее деньги, а также, по указанию неизвестных, принес канистру с бензином в кинозал одного из торговых центров и поджег зажигалкой", - говорится в сообщении.
По информации МВД РФ
, в четверг вечером во время сеанса в кинотеатре, расположенном в ТРЦ "Авиапарк", 16-летний подросток в зале разлил горючую жидкость и поджег её, никто не пострадал. Возгорание оперативно ликвидировали. Подросток задержан, московская прокуратура уточнила, что, по предварительным данным, он следовал телефонным указаниям неизвестных.