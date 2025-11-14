Подросток, поджегший кинозал в ТЦ, рассказал, как провел дома обыск

"Находясь на постоянной связи со злоумышленниками и выполняя их указания, запуганный ребенок провел дома обыск по видеосвязи, сфотографировал банковскую карту отца, попытался перевести с нее деньги, а также, по указанию неизвестных, принес канистру с бензином в кинозал одного из торговых центров и поджег зажигалкой", - говорится в сообщении.