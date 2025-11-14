В Петербурге задержали группу выходцев из Азии, притворявшихся полицейскими

С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 ноя — РИА Новости. В Санкт-Петербурге задержали банду, состоящую из выходцев из Центральной Азии, подозреваемую в вооруженных нападениях и похищениях людей под видом полицейских, сообщила пресс-служба управления ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

« "Сотрудниками управления ФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области во взаимодействии с управлением уголовного розыска ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области пресечена противоправная деятельность вооруженной этнической устойчивой группы лиц, состоящей из выходцев Центрально-Азиатского региона", — говорится в релизе.

По данным следствия, злоумышленники выдавали себя за сотрудников полиции с ноября 2024 по февраль 2025 года. За это время они совершили несколько нападений.

Главное следственное управление СК России по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело двум статьям Уголовного кодекса.