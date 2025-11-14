Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге задержали группу выходцев из Азии, притворявшихся полицейскими
12:58 14.11.2025 (обновлено: 15:55 14.11.2025)
В Петербурге задержали группу выходцев из Азии, притворявшихся полицейскими
В Петербурге задержали группу выходцев из Азии, притворявшихся полицейскими
происшествия, санкт-петербург, россия, ленинградская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Ленинградская область, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Следственный комитет России (СК РФ)
В Петербурге задержали группу выходцев из Азии, притворявшихся полицейскими

В Петербурге задержали банду выходцев из Азии за разбой под видом полицейских

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПолицейский
Полицейский - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Полицейский. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 ноя — РИА Новости. В Санкт-Петербурге задержали банду, состоящую из выходцев из Центральной Азии, подозреваемую в вооруженных нападениях и похищениях людей под видом полицейских, сообщила пресс-служба управления ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
«

"Сотрудниками управления ФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области во взаимодействии с управлением уголовного розыска ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области пресечена противоправная деятельность вооруженной этнической устойчивой группы лиц, состоящей из выходцев Центрально-Азиатского региона", — говорится в релизе.

По данным следствия, злоумышленники выдавали себя за сотрудников полиции с ноября 2024 по февраль 2025 года. За это время они совершили несколько нападений.
Главное следственное управление СК России по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело двум статьям Уголовного кодекса.
В ФСБ добавили, что преступников задержали и поместили под стражу.
ПроисшествияСанкт-ПетербургРоссияЛенинградская областьФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
