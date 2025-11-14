Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге могут продлить запрет мигрантам на работу в такси - РИА Новости, 14.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:17 14.11.2025
https://ria.ru/20251114/peterburg-2054958692.html
В Петербурге могут продлить запрет мигрантам на работу в такси
В Петербурге могут продлить запрет мигрантам на работу в такси - РИА Новости, 14.11.2025
В Петербурге могут продлить запрет мигрантам на работу в такси
Власти Санкт-Петербурга могут продлить на 2026 год ограничение на трудоустройство таксистами и курьерами иностранных граждан, работающих по патентам, следует из РИА Новости, 14.11.2025
2025-11-14T12:17:00+03:00
2025-11-14T12:17:00+03:00
общество
санкт-петербург
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147348/28/1473482804_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_a5312369d9d66d21519ba9b047dd193e.jpg
https://ria.ru/20250728/peterburg-2032027504.html
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147348/28/1473482804_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_759f11ec99ef48cca6fdce66b03e0d7d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, санкт-петербург
Общество, Санкт-Петербург
В Петербурге могут продлить запрет мигрантам на работу в такси

В Петербурге хотят продлить запрет мигрантам на работу таксистами и курьерами

© Fotolia / Dmitry VereshchaginТакси на улице в Санкт-Петербурге
Такси на улице в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
© Fotolia / Dmitry Vereshchagin
Такси на улице в Санкт-Петербурге. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 ноя - РИА Новости. Власти Санкт-Петербурга могут продлить на 2026 год ограничение на трудоустройство таксистами и курьерами иностранных граждан, работающих по патентам, следует из проекта постановления губернатора города.
Соответствующий проект постановления опубликован на сайте городской администрации, он проходит антикоррупционную экспертизу.
"Установить на 2026 год запрет на привлечение хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на территории Санкт-Петербурга, иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов, по следующим видам экономической деятельности, предусмотренным общероссийским классификатором видов экономической деятельности: деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем, деятельность по курьерской доставке различными видами транспорта, деятельность по доставке еды на дом", - говорится в проекте постановления.
Согласно проекту документа, организациям, занимающимся доставкой и такси, нужно до 1 января 2026 года привести численность сотрудников в соответствие с этим распоряжением. Комитет по труду и занятости населения Санкт-Петербурга до 1 августа 2026 года должен представить предложения об установлении запрета на 2027 год на привлечение иностранных работников.
Власти Петербурга в конце июля сообщили о запрете на прием в 2025 году мигрантов на работу таксистами. В августе власти добавили сферу курьерской доставки в перечень видов деятельности, к которой работодателям города в 2025 году нельзя привлекать иностранных граждан, работающих на основании патентов. Как пояснили власти, это решение направлено на борьбу с теневой занятостью, повышение качества и безопасности услуг в курьерском секторе, а также создание новых рабочих мест для российских граждан, в первую очередь – для молодежи и студентов. Ограничение по такси уже вступило в силу, а по курьерам должно вступить в ближайшее время.
Такси на улице в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
В Петербурге мигрантам запретили работать в такси
28 июля, 20:53
 
ОбществоСанкт-Петербург
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала