В Петербурге могут продлить запрет мигрантам на работу в такси

С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 ноя - РИА Новости. Власти Санкт-Петербурга могут продлить на 2026 год ограничение на трудоустройство таксистами и курьерами иностранных граждан, работающих по патентам, следует из проекта постановления губернатора города.
Соответствующий проект постановления опубликован на сайте городской администрации, он проходит антикоррупционную экспертизу.
"Установить на 2026 год запрет на привлечение хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на территории Санкт-Петербурга, иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов, по следующим видам экономической деятельности, предусмотренным общероссийским классификатором видов экономической деятельности: деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем, деятельность по курьерской доставке различными видами транспорта, деятельность по доставке еды на дом", - говорится в проекте постановления.
Согласно проекту документа, организациям, занимающимся доставкой и такси, нужно до 1 января 2026 года привести численность сотрудников в соответствие с этим распоряжением. Комитет по труду и занятости населения Санкт-Петербурга до 1 августа 2026 года должен представить предложения об установлении запрета на 2027 год на привлечение иностранных работников.
Власти Петербурга в конце июля сообщили о запрете на прием в 2025 году мигрантов на работу таксистами. В августе власти добавили сферу курьерской доставки в перечень видов деятельности, к которой работодателям города в 2025 году нельзя привлекать иностранных граждан, работающих на основании патентов. Как пояснили власти, это решение направлено на борьбу с теневой занятостью, повышение качества и безопасности услуг в курьерском секторе, а также создание новых рабочих мест для российских граждан, в первую очередь – для молодежи и студентов. Ограничение по такси уже вступило в силу, а по курьерам должно вступить в ближайшее время.
