В Петербурге спасли кота, застрявшего под плитами на набережной

С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 ноя – РИА Новости. Волонтеры в пятницу вызволили черно-белого кота, который несколько дней находился под гранитной облицовкой набережной канала Грибоедова в историческом центре Санкт-Петербурга, сообщила служба спасения животных "Кошкиспас".

Животное обнаружили в среду на набережной возле дренажной трубы, выходящей к воде, несколько дней волонтеры предпринимали попытки достать кота. Для его вызволения пришлось расширить щель между плитами набережной.

"Ну что же, хотим порадовать с утра всех переживавших с успешным завершением истории и для кота на канале Грибоедова! Сегодня в 3.40, несмотря на самую отвратительную погоду, кот был пойман", - говорится в сообщении на странице "Кошкиспаса".