В Петербурге спасли кота, застрявшего под плитами на набережной
В Петербурге спасли кота, застрявшего под плитами на набережной - РИА Новости, 14.11.2025
В Петербурге спасли кота, застрявшего под плитами на набережной
Волонтеры в пятницу вызволили черно-белого кота, который несколько дней находился под гранитной облицовкой набережной канала Грибоедова в историческом центре... РИА Новости, 14.11.2025
санкт-петербург
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 ноя – РИА Новости. Волонтеры в пятницу вызволили черно-белого кота, который несколько дней находился под гранитной облицовкой набережной канала Грибоедова в историческом центре Санкт-Петербурга, сообщила служба спасения животных "Кошкиспас".
Животное обнаружили в среду на набережной возле дренажной трубы, выходящей к воде, несколько дней волонтеры предпринимали попытки достать кота. Для его вызволения пришлось расширить щель между плитами набережной.
"Ну что же, хотим порадовать с утра всех переживавших с успешным завершением истории и для кота на канале Грибоедова! Сегодня в 3.40, несмотря на самую отвратительную погоду, кот был пойман", - говорится в сообщении на странице "Кошкиспаса".
Служба спасения животных на странице в соцсети "ВКонтакте" поблагодарила "Мостотрест
" за содействие. Городские службы часто оказывают поддержку спасателям, летом комитет по транспорту выделил спасателям патрульный катер, чтобы помочь вызволить другого кота, застрявшего на набережной.