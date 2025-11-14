Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге спасли кота, застрявшего под плитами на набережной - РИА Новости, 14.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
 
11:35 14.11.2025
https://ria.ru/20251114/peterburg-2054948665.html
В Петербурге спасли кота, застрявшего под плитами на набережной
В Петербурге спасли кота, застрявшего под плитами на набережной - РИА Новости, 14.11.2025
В Петербурге спасли кота, застрявшего под плитами на набережной
Волонтеры в пятницу вызволили черно-белого кота, который несколько дней находился под гранитной облицовкой набережной канала Грибоедова в историческом центре... РИА Новости, 14.11.2025
2025-11-14T11:35:00+03:00
2025-11-14T11:35:00+03:00
хорошие новости
санкт-петербург
мостотрест
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0e/2054947631_0:72:960:612_1920x0_80_0_0_f931e186b396d1da1d2079b1115497f4.jpg
https://ria.ru/20251104/aist-2052833812.html
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0e/2054947631_0:42:960:762_1920x0_80_0_0_2496affa91daaec592d44e1b09775033.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
санкт-петербург, мостотрест, происшествия
Хорошие новости, Санкт-Петербург, Мостотрест, Происшествия
В Петербурге спасли кота, застрявшего под плитами на набережной

В Петербурге спасли застрявшего под плитами на набережной канала Грибоедова кота

© Фото : Кошкиспас/TelegramСпасение кота, застрявшего под гранитной облицовкой набережной канала Грибоедова в Санкт-Петербурге
Спасение кота, застрявшего под гранитной облицовкой набережной канала Грибоедова в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
© Фото : Кошкиспас/Telegram
Спасение кота, застрявшего под гранитной облицовкой набережной канала Грибоедова в Санкт-Петербурге
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 ноя – РИА Новости. Волонтеры в пятницу вызволили черно-белого кота, который несколько дней находился под гранитной облицовкой набережной канала Грибоедова в историческом центре Санкт-Петербурга, сообщила служба спасения животных "Кошкиспас".
Животное обнаружили в среду на набережной возле дренажной трубы, выходящей к воде, несколько дней волонтеры предпринимали попытки достать кота. Для его вызволения пришлось расширить щель между плитами набережной.
© Фото : Кошкиспас/TelegramСпасение кота, застрявшего под гранитной облицовкой набережной канала Грибоедова в Санкт-Петербурге
Спасение кота, застрявшего под гранитной облицовкой набережной канала Грибоедова в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
© Фото : Кошкиспас/Telegram
Спасение кота, застрявшего под гранитной облицовкой набережной канала Грибоедова в Санкт-Петербурге
"Ну что же, хотим порадовать с утра всех переживавших с успешным завершением истории и для кота на канале Грибоедова! Сегодня в 3.40, несмотря на самую отвратительную погоду, кот был пойман", - говорится в сообщении на странице "Кошкиспаса".
Служба спасения животных на странице в соцсети "ВКонтакте" поблагодарила "Мостотрест" за содействие. Городские службы часто оказывают поддержку спасателям, летом комитет по транспорту выделил спасателям патрульный катер, чтобы помочь вызволить другого кота, застрявшего на набережной.
Операция краснокнижного белого аиста в зоопарке Малинки - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
Краснокнижного белого аиста спасли в ростовском зоопарке
4 ноября, 20:14
 
Хорошие новостиСанкт-ПетербургМостотрестПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала