Песков назвал вопросы обеспечения безопасности приоритетными
Вопросы обеспечения безопасности сейчас стоят во главе угла, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 14.11.2025
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Вопросы обеспечения безопасности сейчас стоят во главе угла, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Система отлажена, работает безупречно, связана с необходимостью обеспечения безопасности. Сейчас это стоит во главе угла", - сказал Песков
журналистам, комментируя временную блокировку сим-карт после возвращения пользователей из-за рубежа.
Ранее Минцифры РФ
в своем Telegram-канале сообщали, что операторы связи тестируют 24-часовой период охлаждения для сим-карт абонентов, вернувшихся из-за рубежа, для борьбы с БПЛА, мобильный интернет и смс на них будут временно блокироваться.
Как говорится в сообщении, операторы связи по требованию регуляторов запустили новый механизм для обеспечения безопасности и защиты от беспилотников: при попадании сим-карты на территорию России из-за рубежа нужно подтвердить, что она используется человеком, а не встроена в беспилотник, для чего мобильный интернет и смс на этой сим-карте будут временно блокироваться.
Как уточняли в Минцифры, "для абонентов с российскими сим-картами действует так называемый период охлаждения на 24 часа: если сим-карта неактивна в течение 72 часов; при возвращении из международного роуминга".