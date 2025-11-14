Рейтинг@Mail.ru
Песков назвал вопросы обеспечения безопасности приоритетными - РИА Новости, 14.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:01 14.11.2025 (обновлено: 13:03 14.11.2025)
https://ria.ru/20251114/peskov-2054968594.html
Песков назвал вопросы обеспечения безопасности приоритетными
Песков назвал вопросы обеспечения безопасности приоритетными - РИА Новости, 14.11.2025
Песков назвал вопросы обеспечения безопасности приоритетными
Вопросы обеспечения безопасности сейчас стоят во главе угла, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 14.11.2025
2025-11-14T13:01:00+03:00
2025-11-14T13:03:00+03:00
россия
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/16/1840679128_0:92:3072:1820_1920x0_80_0_0_9c5ea895d71a82d16ed81a03f0cf79ca.jpg
https://ria.ru/20251114/peskov-2054967347.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/16/1840679128_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_50e7b5affc036ce5b0d9539c751d6282.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, дмитрий песков
Россия, Дмитрий Песков
Песков назвал вопросы обеспечения безопасности приоритетными

Песков: временная блокировка сим-карт необходима для обеспечения безопасности

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Вопросы обеспечения безопасности сейчас стоят во главе угла, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Система отлажена, работает безупречно, связана с необходимостью обеспечения безопасности. Сейчас это стоит во главе угла", - сказал Песков журналистам, комментируя временную блокировку сим-карт после возвращения пользователей из-за рубежа.
Ранее Минцифры РФ в своем Telegram-канале сообщали, что операторы связи тестируют 24-часовой период охлаждения для сим-карт абонентов, вернувшихся из-за рубежа, для борьбы с БПЛА, мобильный интернет и смс на них будут временно блокироваться.
Как говорится в сообщении, операторы связи по требованию регуляторов запустили новый механизм для обеспечения безопасности и защиты от беспилотников: при попадании сим-карты на территорию России из-за рубежа нужно подтвердить, что она используется человеком, а не встроена в беспилотник, для чего мобильный интернет и смс на этой сим-карте будут временно блокироваться.
Как уточняли в Минцифры, "для абонентов с российскими сим-картами действует так называемый период охлаждения на 24 часа: если сим-карта неактивна в течение 72 часов; при возвращении из международного роуминга".
Сим-карта - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
Песков назвал дискуссию вокруг временной блокировки сим-карт беспочвенной
Вчера, 12:58
 
РоссияДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала