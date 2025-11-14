В Кремле прокомментировали обстановку на Карибах

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Россия надеется, что США не предпримут действий, которые могут привести к дестабилизации обстановки в Карибском бассейне и вокруг Венесуэлы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.