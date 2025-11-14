Рейтинг@Mail.ru
В Кремле прокомментировали обстановку на Карибах - РИА Новости, 14.11.2025
13:00 14.11.2025 (обновлено: 13:19 14.11.2025)
В Кремле прокомментировали обстановку на Карибах
В Кремле прокомментировали обстановку на Карибах
в мире, сша, венесуэла, россия, пит хегсет, дмитрий песков, дональд трамп, ford motor, nbc, министерство обороны сша
В мире, США, Венесуэла, Россия, Пит Хегсет, Дмитрий Песков, Дональд Трамп, Ford Motor, NBC, Министерство обороны США
© Фото : U.S. Marine Corps / Staff Sgt. Brett NormanДесантный корабль USS Iwo Jima (LHD 7) ВМС США в Карибском море
Десантный корабль USS Iwo Jima (LHD 7) ВМС США в Карибском море - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
© Фото : U.S. Marine Corps / Staff Sgt. Brett Norman
Десантный корабль USS Iwo Jima (LHD 7) ВМС США в Карибском море. Архивное фото
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Россия надеется, что США не предпримут действий, которые могут привести к дестабилизации обстановки в Карибском бассейне и вокруг Венесуэлы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы надеемся, что не будет предприниматься никаких действий, которые могут привести к дестабилизации обстановки в Карибском бассейне и вокруг Венесуэлы", - сказал Песков журналистам на просьбу оценить заявления в США о начале операции "Южное Копье".
В Кремле рассчитывают, что все будет идти в соответствии с международным правом, добавил он.
Ранее глава Пентагона Пит Хегсет объявил о новой операции против наркотеррористов в Западном полушарии под названием Southern Spear ("Южное Копье").
В конце октября Хегсет отдал приказ направить авианосную группу Gerald Ford в распоряжение Южного командования США в Центральной и Южной Америке.
США оправдывают военное присутствие в Карибском регионе борьбой с наркоторговлей. В сентябре и октябре они неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Американский телеканал NBC в конце сентября сообщил, что вооруженные силы США работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри Венесуэлы. В ноябре президент США Дональд Трамп выразил мнение, что дни Николаса Мадуро во главе Венесуэлы сочтены, при этом он заверил, что Вашингтон не планирует воевать с Каракасом.
Американские военные корабли - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
Россия осудила применение США избыточной военной силы в Карибском бассейне
1 ноября, 22:04
 
