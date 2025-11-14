В Кремле прокомментировали обстановку на Карибах

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Россия надеется, что США не предпримут действий, которые могут привести к дестабилизации обстановки в Карибском бассейне и вокруг Венесуэлы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы надеемся, что не будет предприниматься никаких действий, которые могут привести к дестабилизации обстановки в Карибском бассейне и вокруг Венесуэлы", - сказал Песков журналистам на просьбу оценить заявления в США о начале операции "Южное Копье".
В Кремле рассчитывают, что все будет идти в соответствии с международным правом, добавил он.
Ранее глава Пентагона Пит Хегсет объявил о новой операции против наркотеррористов в Западном полушарии под названием Southern Spear ("Южное Копье").
В конце октября Хегсет отдал приказ направить авианосную группу Gerald Ford в распоряжение Южного командования США в Центральной и Южной Америке.
США оправдывают военное присутствие в Карибском регионе борьбой с наркоторговлей. В сентябре и октябре они неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Американский телеканал NBC в конце сентября сообщил, что вооруженные силы США работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри Венесуэлы. В ноябре президент США Дональд Трамп выразил мнение, что дни Николаса Мадуро во главе Венесуэлы сочтены, при этом он заверил, что Вашингтон не планирует воевать с Каракасом.