Россия выступает против политизации повестки дня G20, заявил Песков
Россия выступает против политизации повестки дня G20, заявил Песков - РИА Новости, 14.11.2025
Россия выступает против политизации повестки дня G20, заявил Песков
Россия всегда выступала против политизации повестки дня G20, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости.
2025-11-14T12:52:00+03:00
2025-11-14T12:52:00+03:00
2025-11-14T12:52:00+03:00
в мире
россия
дмитрий песков
большая двадцатка
бразилия
юар
максим орешкин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039937197_0:93:3007:1784_1920x0_80_0_0_0b1cd6f0bb29aea24a24fa29f190a5f6.jpg
https://ria.ru/20251114/rossija-2054965021.html
россия
бразилия
юар
в мире, россия, дмитрий песков, большая двадцатка, бразилия, юар, максим орешкин
В мире, Россия, Дмитрий Песков, Большая двадцатка, Бразилия, ЮАР, Максим Орешкин
Россия выступает против политизации повестки дня G20, заявил Песков
Песков заявил, что Россия всегда выступала против политизации повестки дня G20