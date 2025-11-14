Рейтинг@Mail.ru
12:48 14.11.2025
G20 сохраняет свою значимость, заявил Песков
G20 сохраняет свою значимость, заявил Песков
G20 сохраняет свою значимость и важность для стран, участвующих в ней, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос РИА Новости. РИА Новости, 14.11.2025
G20 сохраняет свою значимость, заявил Песков

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. G20 сохраняет свою значимость и важность для стран, участвующих в ней, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос РИА Новости.
"Большая двадцатка", безусловно, сохраняет свою важность, свою значимость для многих стран, которые принимают участие в этом формате", - сказал Песков журналистам. ​
Саммит G20 пройдет 22-23 ноября в Йоханнесбурге. Российскую делегацию возглавит замглавы администрации президента Максим Орешкин.
Председатель КНР Си Цзиньпин выступает на торжественном приеме по случаю 80-й годовщины Победы китайского народа в войне сопротивления Японии и окончания Второй мировой войны - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
Си Цзиньпин отменил поездку на саммит G20, пишут СМИ
