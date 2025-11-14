https://ria.ru/20251114/peskov-2054964791.html
G20 сохраняет свою значимость, заявил Песков
G20 сохраняет свою значимость, заявил Песков - РИА Новости, 14.11.2025
G20 сохраняет свою значимость, заявил Песков
G20 сохраняет свою значимость и важность для стран, участвующих в ней, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос РИА Новости. РИА Новости, 14.11.2025
в мире
йоханнесбург
дмитрий песков
максим орешкин
большая двадцатка
йоханнесбург
