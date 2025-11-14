https://ria.ru/20251114/peremirie-2055048980.html
Резолюцию об олимпийском перемирии представят Генассамблее ООН 19 ноября
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Резолюция об олимпийском перемирии будет представлена Международным олимпийским комитетом (МОК) Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке 19 ноября, сообщается в релизе МОК.
"Олимпийское перемирие, берущее начало с древних Олимпийских игр в Олимпии в 776 году до нашей эры, призвано обеспечить прекращение военных действий, что обеспечивает безопасное передвижение и участие спортсменов и зрителей в Олимпийских и Паралимпийских играх. МОК возродил олимпийское перемирие в 1992 году, и теперь оно вводится перед каждыми Играми", - отмечают в комитете.
Мероприятие начнется в 18:00 по московскому времени. Резолюцию Генеральной Ассамблее ООН от имени Италии официально представит глава оргкомитета Игр 2026 года Джованни Малаго. После этого последуют выступления представителей государств-членов МОК и президента организации Кирсти Ковентри.
Олимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.
МОК в феврале 2022 года рекомендовал международным спортивным федерациям отстранить россиян от участия в соревнованиях. Подавляющее большинство организаций ввело подобные запреты. Позднее МОК рекомендовал смягчить санкции, допустив россиян до соревнований в нейтральном статусе.