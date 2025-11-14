Рейтинг@Mail.ru
Резолюцию об олимпийском перемирии представят Генассамблее ООН 19 ноября
17:28 14.11.2025
Резолюцию об олимпийском перемирии представят Генассамблее ООН 19 ноября
Резолюцию об олимпийском перемирии представят Генассамблее ООН 19 ноября
Резолюция об олимпийском перемирии будет представлена Международным олимпийским комитетом (МОК) Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке 19 ноября, сообщается в... РИА Новости Спорт, 14.11.2025
2025-11-14T17:28:00+03:00
2025-11-14T17:28:00+03:00
Нью-Йорк (город), Олимпия, Италия, Кирсти Ковентри, Джованни Малаго, Международный олимпийский комитет (МОК), ООН, Генеральная Ассамблея ООН
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Резолюция об олимпийском перемирии будет представлена Международным олимпийским комитетом (МОК) Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке 19 ноября, сообщается в релизе МОК.
"Олимпийское перемирие, берущее начало с древних Олимпийских игр в Олимпии в 776 году до нашей эры, призвано обеспечить прекращение военных действий, что обеспечивает безопасное передвижение и участие спортсменов и зрителей в Олимпийских и Паралимпийских играх. МОК возродил олимпийское перемирие в 1992 году, и теперь оно вводится перед каждыми Играми", - отмечают в комитете.
Мероприятие начнется в 18:00 по московскому времени. Резолюцию Генеральной Ассамблее ООН от имени Италии официально представит глава оргкомитета Игр 2026 года Джованни Малаго. После этого последуют выступления представителей государств-членов МОК и президента организации Кирсти Ковентри.
Олимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.
МОК в феврале 2022 года рекомендовал международным спортивным федерациям отстранить россиян от участия в соревнованиях. Подавляющее большинство организаций ввело подобные запреты. Позднее МОК рекомендовал смягчить санкции, допустив россиян до соревнований в нейтральном статусе.
