Украина не была настроена на мирные переговоры с Россией, заявил Мирошник - РИА Новости, 14.11.2025
Специальная военная операция на Украине
 
03:26 14.11.2025 (обновлено: 07:48 14.11.2025)
Украина не была настроена на мирные переговоры с Россией, заявил Мирошник
2025-11-14T03:26:00+03:00
2025-11-14T07:48:00+03:00
2025
Украина не была настроена на мирные переговоры с Россией, заявил Мирошник

Мирошник: Украина с самого начала не была настроена на переговоры с РФ

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Украина с самого начала не была настроена на мирные переговоры с Россией, заявил посол по особым поручениям МИД по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в интервью газете "Известия".
"Украина с самого начала не была настроена на мирные переговоры", — сказал он.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
Лавров: США, похоже, трудно убедить Зеленского не мешать урегулированию
9 ноября, 10:30
Киевские власти начали говорить о стремлении к разрешению конфликта под определенным принуждением: как только появлялась возможность политико-дипломатического урегулирования, они включили "мирную" риторику и стали предлагать абсурдные вещи, отметил Мирошник.
В то же время украинская сторона организовывала теракты и усиливала обстрелы, из-за которых растет число жертв среди мирных граждан, добавил посол.
"То есть на практике планов на урегулирование у Украины не было", — резюмировал дипломат.
Боевая работа САУ 2С7М Малка в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
"Лучше смириться". На Западе резко высказались о конце конфликта на Украине
12 ноября, 16:32
В среду британская газета Times опубликовала интервью с замглавы украинского МИД Сергеем Кислицей, который заявил о приостановке контактов с Москвой по инициативе Киева.
Комментируя эти слова, официальный представитель МИД Мария Захарова отметила, что киевский режим нарушил договоренности по обменам, передав менее 30 процентов из 1200 человек. В свою очередь, представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что при отказе от диалога Украина вернется к переговорам с более худших позиций.
Украинский флаг - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
Главы МИД стран G7 высказались об отправной точке в переговорах по Украине
12 ноября, 23:54

Три раунда переговоров

С начала года Россия и Украина провели серию встреч в Стамбуле: 16 мая, 2 июня и 23 июля. По итогам последней страны согласились продолжить бессрочные санитарные обмены тяжелоранеными и больными. Москва выразила готовность передать Киеву еще три тысячи тел погибших военных ВСУ и предложила обменяться пленными в количестве не менее 1200 с каждой стороны.
Тогда же Россия выступила с инициативой создания трех рабочих групп по политическим, гуманитарным и военным вопросам, но Украина так и не ответила на это предложение. С тех пор переговорный процесс стоит на паузе.
Президент Владимир Путин не раз заявлял, что Россия выступает за долгосрочное урегулирование без временных перемирий. Его достижение возможно только после устранения первопричин конфликта. В их числе — угрозы национальной безопасности, возникшие из-за расширения НАТО, и притеснение русскоговорящих граждан на Украине.
Боевая работа РСЗО Град в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
"Минимум два года". Фицо раскрыл главный сценарий конфликта на Украине
11 ноября, 01:25
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаСтамбулРодион МирошникДмитрий ПесковСергей ЛавровВооруженные силы УкраиныМария ЗахароваНАТО
 
 
