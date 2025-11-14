Украина не была настроена на мирные переговоры с Россией, заявил Мирошник

Украина с самого начала не была настроена на мирные переговоры с Россией, заявил посол по особым поручениям МИД по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в интервью газете "Известия".

"Украина с самого начала не была настроена на мирные переговоры", — сказал он.

Киевские власти начали говорить о стремлении к разрешению конфликта под определенным принуждением: как только появлялась возможность политико-дипломатического урегулирования, они включили "мирную" риторику и стали предлагать абсурдные вещи, отметил Мирошник.

В то же время украинская сторона организовывала теракты и усиливала обстрелы, из-за которых растет число жертв среди мирных граждан, добавил посол.

"То есть на практике планов на урегулирование у Украины не было", — резюмировал дипломат.

В среду британская газета Times опубликовала интервью с замглавы украинского МИД Сергеем Кислицей , который заявил о приостановке контактов с Москвой по инициативе Киева.

Комментируя эти слова, официальный представитель МИД Мария Захарова отметила, что киевский режим нарушил договоренности по обменам, передав менее 30 процентов из 1200 человек. В свою очередь, представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что при отказе от диалога Украина вернется к переговорам с более худших позиций.

Три раунда переговоров

С начала года Россия и Украина провели серию встреч в Стамбуле: 16 мая, 2 июня и 23 июля. По итогам последней страны согласились продолжить бессрочные санитарные обмены тяжелоранеными и больными. Москва выразила готовность передать Киеву еще три тысячи тел погибших военных ВСУ и предложила обменяться пленными в количестве не менее 1200 с каждой стороны.

Тогда же Россия выступила с инициативой создания трех рабочих групп по политическим, гуманитарным и военным вопросам, но Украина так и не ответила на это предложение. С тех пор переговорный процесс стоит на паузе.