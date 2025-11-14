Рейтинг@Mail.ru
Пентагон боится, что технологии F-35 могут попасть в руки Китая, пишут СМИ - РИА Новости, 14.11.2025
03:02 14.11.2025
https://ria.ru/20251114/pentagon-2054890709.html
Пентагон боится, что технологии F-35 могут попасть в руки Китая, пишут СМИ
Пентагон боится, что технологии F-35 могут попасть в руки Китая, пишут СМИ - РИА Новости, 14.11.2025
Пентагон боится, что технологии F-35 могут попасть в руки Китая, пишут СМИ
Разведывательное управление министерства обороны США опасается, что если Вашингтон продаст Саудовской Аравии истребители F-35, то связанные с ними военные... РИА Новости, 14.11.2025
2025-11-14T03:02:00+03:00
2025-11-14T03:02:00+03:00
РИА Новости
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Пентагон боится, что технологии F-35 могут попасть в руки Китая, пишут СМИ

NYT: Пентагон боится, что технологии F-35 попадут в Китай после продажи Эр-Рияду

Американский истребитель Lockheed Martin F-35 Lightning II
Американский истребитель Lockheed Martin F-35 Lightning II. Архивное фото
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Разведывательное управление министерства обороны США опасается, что если Вашингтон продаст Саудовской Аравии истребители F-35, то связанные с ними военные технологии могут попасть в руки Китая, сообщает газета New York Times со ссылкой на источники.
На прошлой неделе агентство Рейтер передавало, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает запрос Саудовской Аравии на покупку 48 истребителей F-35. По данным агентства, окончательное решение еще не принято.
"Пока администрация Трампа пытается договориться о сделке по продаже продвинутых истребителей F-35 Саудовской Аравии, в разведывательном отчете Пентагона говорится об опасениях в отношении того, что Китай может заполучить технологию военных самолетов в случае, если (сделка по - ред.) продаже состоится", - говорится в материале издания.
Ссылаясь на отчет разведывательного управления Пентагона, газета сообщает, что Пекин может заполучить военные технологии через шпионаж или сотрудничество с Эр-Риядом в сфере безопасности.
Кроме того, в Пентагоне опасаются, что продажа истребителей Саудовской Аравии может поставить под угрозу военное преимущество Израиля на Ближнем Востоке, поскольку на текущий момент еврейское государство остается единственной страной региона, имеющей в своем распоряжении F-35.
По данным New York Times, наследный принц и премьер-министр Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман и его помощники также призывают США продолжить переговоры по оказанию Эр-Рияду помощи в разработке гражданской ядерной программы.
New York Times 1 ноября сообщала, что наследный принц и премьер-министр Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман планирует приобрести у Вашингтона истребители F-35 во время поездки в США в ноябре.
В миреСаудовская АравияСШАВашингтон (штат)Дональд ТрампМухаммед бен Салман (министр обороны Саудовской Аравии)Министерство обороны СШАF-35Китай
 
 
