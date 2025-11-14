Рейтинг@Mail.ru
Полицейские нейтрализовали мужчину с ножом на вокзале в Париже
18:05 14.11.2025 (обновлено: 18:13 14.11.2025)
Полицейские нейтрализовали мужчину с ножом на вокзале в Париже
Полицейские нейтрализовали мужчину с ножом на вокзале в Париже - РИА Новости, 14.11.2025
Полицейские нейтрализовали мужчину с ножом на вокзале в Париже
Полиция Парижа нейтрализовала мужчину с ножом на вокзале Монпарнас, применив огнестрельное оружие, сообщает в пятницу портал криминальной хроники Actu17. РИА Новости, 14.11.2025
2025
Полицейские нейтрализовали мужчину с ножом на вокзале в Париже

Actu17: полиция открыла огонь для задержания мужчины с ножом на вокзале в Париже

ПАРИЖ, 14 ноя - РИА Новости. Полиция Парижа нейтрализовала мужчину с ножом на вокзале Монпарнас, применив огнестрельное оружие, сообщает в пятницу портал криминальной хроники Actu17.
«
"Мужчина, вооруженный холодным оружием, был нейтрализован полицейскими, вынужденными открыть огонь на вокзале Монпарнас в Париже около 14.30 (16.30 мск)", - говорится в материале портала.
По данным портала, сотрудники полиции ожидали мужчину при выходе из скоростного поезда, поскольку он подозревался в угрозах убить свою бывшую подругу. Во время задержания он, предположительно, попытался совершить самоубийство, после чего полицейские открыли огонь, чтобы обезвредить его, отмечает портал.
По предварительным данным, 44-летний подозреваемый получил тяжелое ранение ноги, добавляет портал. Кроме того, во время операции был ранен еще один человек, уточняет портал.
Зону происшествия оцепили, заключает портал.
