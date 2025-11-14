Полицейские нейтрализовали мужчину с ножом на вокзале в Париже

По данным портала, сотрудники полиции ожидали мужчину при выходе из скоростного поезда, поскольку он подозревался в угрозах убить свою бывшую подругу. Во время задержания он, предположительно, попытался совершить самоубийство, после чего полицейские открыли огонь, чтобы обезвредить его, отмечает портал.