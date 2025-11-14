Рейтинг@Mail.ru
Овечкин и Маршан обменялись свитерами после матча
Хоккей
 
14.11.2025
Овечкин и Маршан обменялись свитерами после матча
/20251112/khokkey-2054377749.html
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин и форвард "Флориды Пантерз" Брэд Маршан обменялись игровыми свитерами после матча, в котором канадец набрал 1000-е очко в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В ночь на пятницу "Вашингтон" проиграл на выезде "Флориде" (3:6). Овечкин очками не отметился, Маршан отдал две голевые передачи и стал 102-м хоккеистом с 1000 очков (435 голов + 565 передач) в чемпионатах НХЛ в карьере.
После игры "Флорида" опубликовала в соцсети Х фотографию, на которой Овечкин и Маршан держат в руках игровые свитера друг друга. Также на снимке присутствует российский голкипер "Пантерз" Сергей Бобровский.
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
Овечкин идет на 1000 голов? Русский герой вытаскивает "Вашингтон" из ямы
12 ноября, 06:50
 
Хоккей
 
Матч-центр
 
