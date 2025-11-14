https://ria.ru/20251114/ovechkin-2054915320.html
Овечкин и Маршан обменялись свитерами после матча
Овечкин и Маршан обменялись свитерами после матча - РИА Новости Спорт, 14.11.2025
Овечкин и Маршан обменялись свитерами после матча
Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин и форвард "Флориды Пантерз" Брэд Маршан обменялись игровыми свитерами после матча, в котором... РИА Новости Спорт, 14.11.2025
2025-11-14T08:12:00+03:00
2025-11-14T08:12:00+03:00
2025-11-14T08:12:00+03:00
хоккей
спорт
александр овечкин
сергей бобровский
флорида пантерз
вашингтон кэпиталз
национальная хоккейная лига (нхл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0e/2054914658_0:167:1080:775_1920x0_80_0_0_e1ae087376e1410e71a2f97e5d93aad3.jpg
/20251112/khokkey-2054377749.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0e/2054914658_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_ef774361dd3ee007f6a4f9c440ef31bb.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, александр овечкин, сергей бобровский, флорида пантерз, вашингтон кэпиталз, национальная хоккейная лига (нхл)
Хоккей, Спорт, Александр Овечкин, Сергей Бобровский, Флорида Пантерз, Вашингтон Кэпиталз, Национальная хоккейная лига (НХЛ)
Овечкин и Маршан обменялись свитерами после матча
Овечкин и Маршан обменялись свитерами после матча НХЛ