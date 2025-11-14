Овчинский: градкомплекс проконсультировал строителей около 500 раз

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Специалисты единого контактного центра градостроительного комплекса Москвы с момента начала работы экспертно-консультационного подразделения весной 2022 года провели почти 500 консультаций для представителей стройотрасли, сообщил министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

"Системная экспертная поддержка позволяет не только ускорить получение разрешительной документации, но и повысить качество подготовки документов, что способствует своевременному вводу объектов и развитию строительной отрасли столицы. С начала работы подразделения за консультационной поддержкой обратились 480 представителей строительного сообщества, в том числе 120 – с начала 2025 года", – приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики.

Как указывается в сообщении, чаще всего представители стройотрасли обращались за консультацией по вопросам, связанным c устранением замечаний, которые повлекли отказ в выдаче разрешения на строительство.