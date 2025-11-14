https://ria.ru/20251114/ovchinskiy-2054982618.html
Овчинский: градкомплекс проконсультировал строителей около 500 раз
Овчинский: градкомплекс проконсультировал строителей около 500 раз - РИА Новости, 14.11.2025
Овчинский: градкомплекс проконсультировал строителей около 500 раз
Специалисты единого контактного центра градостроительного комплекса Москвы с момента начала работы экспертно-консультационного подразделения весной 2022 года... РИА Новости, 14.11.2025
2025-11-14T16:02:00+03:00
2025-11-14T16:02:00+03:00
2025-11-14T16:02:00+03:00
москва
владислав овчинский
градостроительный комплекс москвы
департамент градостроительной политики г. москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0b/1988652213_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b4a2a0fa1222bf421593e78a85ddbb8e.jpg
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0b/1988652213_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d65d53edd91d8175777a5a2eb7249e2b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, владислав овчинский, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы
Москва, Владислав Овчинский, Градостроительный комплекс Москвы, Департамент градостроительной политики г. Москвы
Овчинский: градкомплекс проконсультировал строителей около 500 раз
Овчинский: градкомплекс Москвы провел около 500 консультаций строителей
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Специалисты единого контактного центра градостроительного комплекса Москвы с момента начала работы экспертно-консультационного подразделения весной 2022 года провели почти 500 консультаций для представителей стройотрасли, сообщил министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
"Системная экспертная поддержка позволяет не только ускорить получение разрешительной документации, но и повысить качество подготовки документов, что способствует своевременному вводу объектов и развитию строительной отрасли столицы. С начала работы подразделения за консультационной поддержкой обратились 480 представителей строительного сообщества, в том числе 120 – с начала 2025 года", – приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики.
Как указывается в сообщении, чаще всего представители стройотрасли обращались за консультацией по вопросам, связанным c устранением замечаний, которые повлекли отказ в выдаче разрешения на строительство.
Единый контактный центр помогает застройщикам и гражданам по всем вопросам в строительной сфере. Специалисты оказывают поддержку на всех этапах проектов – от оформления земельно-правовых отношений и внесения изменений в правила землепользования и застройки до кадастрового учета и регистрации прав собственности.