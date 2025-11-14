Рейтинг@Mail.ru
Овчинский: градкомплекс проконсультировал строителей около 500 раз
14.11.2025
16:02 14.11.2025
Овчинский: градкомплекс проконсультировал строителей около 500 раз
Овчинский: градкомплекс проконсультировал строителей около 500 раз
Специалисты единого контактного центра градостроительного комплекса Москвы с момента начала работы экспертно-консультационного подразделения весной 2022 года...
Овчинский: градкомплекс проконсультировал строителей около 500 раз

Овчинский: градкомплекс Москвы провел около 500 консультаций строителей

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкМинистр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский
Министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский. Архивное фото
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Специалисты единого контактного центра градостроительного комплекса Москвы с момента начала работы экспертно-консультационного подразделения весной 2022 года провели почти 500 консультаций для представителей стройотрасли, сообщил министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
"Системная экспертная поддержка позволяет не только ускорить получение разрешительной документации, но и повысить качество подготовки документов, что способствует своевременному вводу объектов и развитию строительной отрасли столицы. С начала работы подразделения за консультационной поддержкой обратились 480 представителей строительного сообщества, в том числе 120 – с начала 2025 года", – приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики.
Как указывается в сообщении, чаще всего представители стройотрасли обращались за консультацией по вопросам, связанным c устранением замечаний, которые повлекли отказ в выдаче разрешения на строительство.
Единый контактный центр помогает застройщикам и гражданам по всем вопросам в строительной сфере. Специалисты оказывают поддержку на всех этапах проектов – от оформления земельно-правовых отношений и внесения изменений в правила землепользования и застройки до кадастрового учета и регистрации прав собственности.
 
МоскваВладислав ОвчинскийГрадостроительный комплекс МосквыДепартамент градостроительной политики г. Москвы
 
 
