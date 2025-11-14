Рейтинг@Mail.ru
Овчинский: фасадные работы завершены в двух корпусах технопарка "Алабушево"
14.11.2025
Овчинский: фасадные работы завершены в двух корпусах технопарка "Алабушево"
Овчинский: фасадные работы завершены в двух корпусах технопарка "Алабушево" - РИА Новости, 14.11.2025
Овчинский: фасадные работы завершены в двух корпусах технопарка "Алабушево"
Фасадные работы завершили в двух научно-производственных корпусах технопарка "Алабушево", возводимых в рамках второй очереди строительства в районе Силино... РИА Новости, 14.11.2025
Овчинский: фасадные работы завершены в двух корпусах технопарка "Алабушево"

МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Фасадные работы завершили в двух научно-производственных корпусах технопарка "Алабушево", возводимых в рамках второй очереди строительства в районе Силино Зеленоградского административного округа Москвы, рассказал министр правительства столицы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
Промышленный парк строится по городской программе создания мест приложения труда на территории ОЭЗ "Технополис Москва". В прошлом году были введены три корпуса первой очереди технопарка "Алабушево" площадью более 53,5 тысячи квадратных метров. Сейчас ведется вторая очередь строительства. По словам главы департамента, здания возводятся в формате light industrial, то есть создаются пространства, которые можно переоборудовать и адаптировать под разные производства.
"Внутри двух строящихся корпусов площадью более 32 тысяч квадратных метров разместят просторные производственные блоки. Для удобства персонала там запланированы административно-бытовые помещения с офисами, переговорными и комнатами отдыха. Для хранения готовой продукции на третьем этаже предусмотрены складские помещения. Кроме научно-производственных корпусов, в рамках второй очереди строится семиэтажное офисное здание. Общая площадь всех трех корпусов превысит 54 тысячи квадратных метров", – цитирует Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики.
Предполагается, что технопарк "Алабушево" создаст свыше 2,5 тысяч рабочих мест. Поблизости впоследствии оборудуют паркинг для грузового и легкового транспорта и обеспечат комфортные места для погрузки, что особенно значимо ввиду выгодного расположения технопарка недалеко от ЦКАД, Ленинградского и Пятницкого шоссе. Девелопером проекта выступает застройщик Capital Group.
Ранее сообщалось об открытии мэром Москвы Сергеем Собяниным роботизированного завода по производству крупногабаритных модулей для возведения жилых домов, школ, детских садов, административных и других зданий. Предприятие обеспечивает полный цикл производства модулей: от сборки каркаса до выполнения отделки, включающей обустройство фасадов, окон и внутренней инженерии.
