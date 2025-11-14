Овчинский: фасадные работы завершены в двух корпусах технопарка "Алабушево"

МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Фасадные работы завершили в двух научно-производственных корпусах технопарка "Алабушево", возводимых в рамках второй очереди строительства в районе Силино Зеленоградского административного округа Москвы, рассказал министр правительства столицы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Промышленный парк строится по городской программе создания мест приложения труда на территории ОЭЗ "Технополис Москва". В прошлом году были введены три корпуса первой очереди технопарка "Алабушево" площадью более 53,5 тысячи квадратных метров. Сейчас ведется вторая очередь строительства. По словам главы департамента, здания возводятся в формате light industrial, то есть создаются пространства, которые можно переоборудовать и адаптировать под разные производства.