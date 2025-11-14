Овчинский: около 35 тысяч "квадратов" построят по проекту КРТ в Марфине

Отведенный под редевелопмент неэффективно используемый участок площадью 1,03 гектара находится на улице Большая Марфинская, 4. Большую часть построенной здесь по проекту КРТ недвижимости отведут под жилье, в шаговой доступности от которого уже функционирует необходимая социальная и транспортная инфраструктура: школы, детские сады, взрослая и детская поликлиники, магазины и станция метро "Фонвизинская".