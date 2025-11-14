https://ria.ru/20251114/ovchinskiy-2054868749.html
Овчинский: около 35 тысяч "квадратов" построят по проекту КРТ в Марфине
Овчинский: около 35 тысяч "квадратов" построят по проекту КРТ в Марфине - РИА Новости, 14.11.2025
Овчинский: около 35 тысяч "квадратов" построят по проекту КРТ в Марфине
Одобренный проект комплексного развития территории в районе Марфино в Северо-Восточном административном округе Москвы предусматривает строительство примерно 35... РИА Новости, 14.11.2025
МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Одобренный проект комплексного развития территории в районе Марфино в Северо-Восточном административном округе Москвы предусматривает строительство примерно 35 тысяч квадратных метров недвижимости, рассказал министр правительства столицы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
Отведенный под редевелопмент неэффективно используемый участок площадью 1,03 гектара находится на улице Большая Марфинская, 4. Большую часть построенной здесь по проекту КРТ недвижимости отведут под жилье, в шаговой доступности от которого уже функционирует необходимая социальная и транспортная инфраструктура: школы, детские сады, взрослая и детская поликлиники, магазины и станция метро "Фонвизинская".
"На участке построят около 35 тысяч квадратных метров недвижимости. Наибольшую площадь займет жилой комплекс для участников программы реновации. Общая площадь квартир там составит почти 20 тысяч "квадратов", что позволит обеспечить новыми квартирами примерно 700 горожан. В нежилой части комплекса организуют встроенно-пристроенные помещения площадью 4,1 тысячи "квадратов" для городских нужд", – приводит слова Овчинского
пресс-служба департамента градостроительной политики.
На данный момент в столице на разной стадии выполнения находится 336 проектов комплексного развития территорий совокупной площадью свыше 4,2 тысячи гектаров. Они подразумевают формирование комфортных городских пространств в бывших промзонах, на неэффективно используемых и незастроенных участках.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин
принял решения о комплексном развитии территорий нежилой застройки в районах Преображенское, Коммунарка
, Черемушки, Коньково, Ясенево
, Марфино и Отрадное
.