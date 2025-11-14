Рейтинг@Mail.ru
Овчинский: около 35 тысяч "квадратов" построят по проекту КРТ в Марфине - РИА Новости, 14.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:02 14.11.2025
https://ria.ru/20251114/ovchinskiy-2054868749.html
Овчинский: около 35 тысяч "квадратов" построят по проекту КРТ в Марфине
Овчинский: около 35 тысяч "квадратов" построят по проекту КРТ в Марфине - РИА Новости, 14.11.2025
Овчинский: около 35 тысяч "квадратов" построят по проекту КРТ в Марфине
Одобренный проект комплексного развития территории в районе Марфино в Северо-Восточном административном округе Москвы предусматривает строительство примерно 35... РИА Новости, 14.11.2025
2025-11-14T10:02:00+03:00
2025-11-14T10:02:00+03:00
москва
градостроительный комплекс москвы
департамент градостроительной политики г. москвы
владислав овчинский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028665387_0:410:2048:1562_1920x0_80_0_0_23f531bc4d63864a508794c3aff60666.jpg
https://ria.ru/20251113/ovchinskiy-2054704490.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028665387_0:404:2048:1940_1920x0_80_0_0_b3663a226e7ba70a4cbc03d82d989b3f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы, владислав овчинский
Москва, Градостроительный комплекс Москвы, Департамент градостроительной политики г. Москвы, Владислав Овчинский
Овчинский: около 35 тысяч "квадратов" построят по проекту КРТ в Марфине

Овчинский: по проекту КРТ в районе Марфино возведут почти 35 тысяч "квадратов"

© Фото : Пресс-служба департамента градостроительной политикиМинистр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский
Министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
© Фото : Пресс-служба департамента градостроительной политики
Министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Одобренный проект комплексного развития территории в районе Марфино в Северо-Восточном административном округе Москвы предусматривает строительство примерно 35 тысяч квадратных метров недвижимости, рассказал министр правительства столицы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
Отведенный под редевелопмент неэффективно используемый участок площадью 1,03 гектара находится на улице Большая Марфинская, 4. Большую часть построенной здесь по проекту КРТ недвижимости отведут под жилье, в шаговой доступности от которого уже функционирует необходимая социальная и транспортная инфраструктура: школы, детские сады, взрослая и детская поликлиники, магазины и станция метро "Фонвизинская".
"На участке построят около 35 тысяч квадратных метров недвижимости. Наибольшую площадь займет жилой комплекс для участников программы реновации. Общая площадь квартир там составит почти 20 тысяч "квадратов", что позволит обеспечить новыми квартирами примерно 700 горожан. В нежилой части комплекса организуют встроенно-пристроенные помещения площадью 4,1 тысячи "квадратов" для городских нужд", – приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики.
На данный момент в столице на разной стадии выполнения находится 336 проектов комплексного развития территорий совокупной площадью свыше 4,2 тысячи гектаров. Они подразумевают формирование комфортных городских пространств в бывших промзонах, на неэффективно используемых и незастроенных участках.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин принял решения о комплексном развитии территорий нежилой застройки в районах Преображенское, Коммунарка, Черемушки, Коньково, Ясенево, Марфино и Отрадное.
Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
Овчинский: в центре Москвы по КРТ реорганизуют четыре участка
13 ноября, 12:10
 
МоскваГрадостроительный комплекс МосквыДепартамент градостроительной политики г. МосквыВладислав Овчинский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала