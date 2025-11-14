https://ria.ru/20251114/otkaz-2055026577.html
МОК отказал РИА Новости в аккредитации на Олимпиаду-2026
Международный олимпийский комитет (МОК) отказал корреспондентам РИА Новости в аккредитации на зимние Олимпийские игры 2026 года в Италии. РИА Новости Спорт, 14.11.2025
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Международный олимпийский комитет (МОК) отказал корреспондентам РИА Новости в аккредитации на зимние Олимпийские игры 2026 года в Италии.
"С сожалением информируем вас, что мы не сможем выделить вашей организации пресс-аккредитации на эти Игры", - говорится в сообщении, полученном редакцией от пресс-службы МОК
.
"Как вы, возможно, знаете, мы уже распределили некоторое количество аккредитаций среди российских организаций и не можем выделить больше", - также говорится в письме.
Ранее МОК сообщал, что заявки РИА Новости на аккредитацию на Олимпиаду 2026 года "поставлены в лист ожидания". В 2024 году корреспонденты РИА Новости также не были аккредитованы на летние Олимпийские игры в Париже.
Зимняя Олимпиада 2026 года пройдет в Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля. В настоящее время на нее отобрались три российских спортсмена в нейтральном статусе - фигуристы Аделия Петросян
и Петр Гуменник
, а также ски-альпинист Никита Филиппов.