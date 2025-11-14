Рейтинг@Mail.ru
Прибрежную зону отдыха в Выселках завершают благоустраивать по нацпроекту - РИА Новости, 14.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Краснодарский край - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Краснодарский край
 
18:08 14.11.2025
https://ria.ru/20251114/otdykh-2055058328.html
Прибрежную зону отдыха в Выселках завершают благоустраивать по нацпроекту
Прибрежную зону отдыха в Выселках завершают благоустраивать по нацпроекту - РИА Новости, 14.11.2025
Прибрежную зону отдыха в Выселках завершают благоустраивать по нацпроекту
Прибрежную зону отдыха на 5 тысяч квадратных метров завершают благоустраивать по поручению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева в рамках... РИА Новости, 14.11.2025
2025-11-14T18:08:00+03:00
2025-11-14T18:08:00+03:00
краснодарский край
вениамин кондратьев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1e/1975593557_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_c6c3a4b20994e0a56cffc304563793d7.jpg
https://ria.ru/20251114/programma-2055056622.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1e/1975593557_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_d8e8041c0a50b5c6a0bffcfa6076f6a9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вениамин кондратьев
Краснодарский край, Вениамин Кондратьев
Прибрежную зону отдыха в Выселках завершают благоустраивать по нацпроекту

Прибрежную зону отдыха на 5 тыс кв м завершают благоустраивать по нацпроекту

© Фото : Пресс-служба администрации Краснодарского краяВениамин Кондратьев
Вениамин Кондратьев - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
© Фото : Пресс-служба администрации Краснодарского края
Вениамин Кондратьев . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КРАСНОДАР, 14 ноя - РИА Новости. Прибрежную зону отдыха на 5 тысяч квадратных метров завершают благоустраивать по поручению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева в рамках нацпроекта, сообщили в пресс-службе краевой администрации.
"В станице Выселки в границах переулков Коммунаров и Вокзального завершают работы по созданию комфортного пространства для всесезонного отдыха. Общая площадь благоустроенной территории составит около 5 тысяч квадратных метров. Здесь обустраивают спортивную и детскую площадки, пешеходные дорожки и монтируют освещение. Также установят игровые и спортивные комплексы, объекты малых архитектурных форм… Работы проводят по поручению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни", - говорится в сообщении.
Завершат благоустройство прибрежной зоны отдыха высадкой хвойных и лиственных деревьев, кустарников. С просьбой привести в порядок участок вдоль берега реки Журавка в начале 2025 года на личном приеме к губернатору обратилась жительница станицы Выселки.
Кроме того, по поручению главы региона в станице Неберджаевской Крымского района завершают капитальный ремонт Дома культуры. Работы по обновлению здания, построенного еще в 1958 году, начали в сентябре. Специалисты уже заменили водопровод и систему вентиляции. Залили пол, обустроили отмостки, провели внутренние отделочные работы и монтаж каркаса сцены. В настоящее время продолжают обновлять фасад и укладывать плитку. На капремонт Дома культуры дополнительно выделили более 30 миллионов рублей. Сдать объект планируют в конце декабря 2025 года.
Вид на город Анапа - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
Краевая программа оздоровления работает на Кубани зимой и в межсезонье
Вчера, 18:01
 
Краснодарский крайВениамин Кондратьев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала