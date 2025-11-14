Прибрежную зону отдыха в Выселках завершают благоустраивать по нацпроекту

КРАСНОДАР, 14 ноя - РИА Новости. Прибрежную зону отдыха на 5 тысяч квадратных метров завершают благоустраивать по поручению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева в рамках нацпроекта, сообщили в пресс-службе краевой администрации.

"В станице Выселки в границах переулков Коммунаров и Вокзального завершают работы по созданию комфортного пространства для всесезонного отдыха. Общая площадь благоустроенной территории составит около 5 тысяч квадратных метров. Здесь обустраивают спортивную и детскую площадки, пешеходные дорожки и монтируют освещение. Также установят игровые и спортивные комплексы, объекты малых архитектурных форм… Работы проводят по поручению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни", - говорится в сообщении.

Завершат благоустройство прибрежной зоны отдыха высадкой хвойных и лиственных деревьев, кустарников. С просьбой привести в порядок участок вдоль берега реки Журавка в начале 2025 года на личном приеме к губернатору обратилась жительница станицы Выселки.