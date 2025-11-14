Рейтинг@Mail.ru
Организаторы парома Трабзон — Сочи вернули средства более ста пассажирам - РИА Новости, 14.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:02 14.11.2025
https://ria.ru/20251114/organizatory-2054956101.html
Организаторы парома Трабзон — Сочи вернули средства более ста пассажирам
Организаторы парома Трабзон — Сочи вернули средства более ста пассажирам - РИА Новости, 14.11.2025
Организаторы парома Трабзон — Сочи вернули средства более ста пассажирам
Организаторы паромной линии Трабзон-Сочи после того, как пассажиры пилотного рейса не смогли попасть в российский порт, вернули средства более 100 пассажирам,... РИА Новости, 14.11.2025
2025-11-14T12:02:00+03:00
2025-11-14T12:02:00+03:00
сочи
трабзон (провинция)
россия
вениамин кондратьев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1d/2051552689_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_896eb23626fe30e720829609acd87257.jpg
https://ria.ru/20251114/parom-2054950765.html
https://ria.ru/20251107/pozitsija-2053394584.html
сочи
трабзон (провинция)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1d/2051552689_82:0:1042:720_1920x0_80_0_0_98ab10730472fbdb574937f3cc5b0e21.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сочи, трабзон (провинция), россия, вениамин кондратьев
Сочи, Трабзон (провинция), Россия, Вениамин Кондратьев
Организаторы парома Трабзон — Сочи вернули средства более ста пассажирам

Компания Liderline вернула средства более ста пассажирам следующих рейсов в Сочи

© РИА Новости / Заман Рамазанов | Перейти в медиабанкПарома Трабзон - Сочи
Парома Трабзон - Сочи - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
© РИА Новости / Заман Рамазанов
Перейти в медиабанк
Парома Трабзон - Сочи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СТАМБУЛ, 14 ноя – РИА Новости. Организаторы паромной линии Трабзон-Сочи после того, как пассажиры пилотного рейса не смогли попасть в российский порт, вернули средства более 100 пассажирам, бронировавшим билеты на следующие рейсы, сообщил РИА Новости представитель компании Liderline в Трабзоне Мустафа Чакыр.
"Нам пришлось компенсировать расходы пассажирам первого рейса, которым не удалось выйти в Сочи, а также вернуть средства тем, кто бронировал места на рейсы в ноябре и декабре – речь о более 100 пассажирах", - сообщил Чакыр.
Паром Sea Bridge, прибывший из Трабзона, в акватории Сочи - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
Паромная линия из Трабзона в Сочи взяла паузу
Вчера, 11:42
Пассажирка парома Татьяна ранее рассказывала РИА Новости, что представители компании-перевозчика Liderline не покупали билетов для пассажиров, так как ценники были выше их ожиданий, пассажиры самостоятельно направились в РФ через Грузию, некоторые остались в Трабзоне.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в понедельник заявил РИА Новости, что портовая и городская инфраструктура Сочи недостаточно подготовлена к приему грузопассажирских судов. В том числе он говорил, что в пункте пропуска через границу недостаточно мобильных инспекционно-досмотровых комплексов. Морской пункт пропуска в Сочи полностью оснащен необходимым оборудованием для приема и отправления заграничных судов, оснащение инспекционно-досмотровыми комплексами (ИДК), в том числе мобильными, не было предусмотрено при строительстве морского грузопассажирского пункта пропуска в Сочи, но их можно оборудовать дополнительно, сообщили РИА Новости в четверг в Минтрансе РФ.
Ранее паром Seabridge, который должен был выполнить первый за 14 лет рейс, не получил разрешения на заход в порт Сочи спустя более 2,5 суток ожидания, заявил РИА Новости генеральный директор ООО "СВС Шиппинг", член совета директоров, директор по развитию морской инфраструктуры Черноморского союза промышленников и предпринимателей Сергей Туркменян.
Он отмечал, что заход судна в порт Сочи был согласован со всеми портовыми службами и контрольными органами, паромная линия "Сочи - Трабзон - Сочи" официально зарегистрирована в министерстве транспорта РФ, ей присвоен статус круглогодичной регулярной линии до конца 2027 года. Вышедшее в путь 5 ноября судно вернулось в Трабзон 9 ноября, пассажиры покинули паром лишь 10 ноября.
Паром Seabridge, прибывший из Трабзона, в акватории Сочи - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
В администрации Кубани прокомментировали ситуацию с паромом Seabridge
7 ноября, 11:51
 
СочиТрабзон (провинция)РоссияВениамин Кондратьев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала