Организаторы парома Трабзон — Сочи вернули средства более ста пассажирам

СТАМБУЛ, 14 ноя – РИА Новости. Организаторы паромной линии Трабзон-Сочи после того, как пассажиры пилотного рейса не смогли попасть в российский порт, вернули средства более 100 пассажирам, бронировавшим билеты на следующие рейсы, сообщил РИА Новости представитель компании Liderline в Трабзоне Мустафа Чакыр.

"Нам пришлось компенсировать расходы пассажирам первого рейса, которым не удалось выйти в Сочи , а также вернуть средства тем, кто бронировал места на рейсы в ноябре и декабре – речь о более 100 пассажирах", - сообщил Чакыр.

Пассажирка парома Татьяна ранее рассказывала РИА Новости, что представители компании-перевозчика Liderline не покупали билетов для пассажиров, так как ценники были выше их ожиданий, пассажиры самостоятельно направились в РФ через Грузию , некоторые остались в Трабзоне

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в понедельник заявил РИА Новости, что портовая и городская инфраструктура Сочи недостаточно подготовлена к приему грузопассажирских судов. В том числе он говорил, что в пункте пропуска через границу недостаточно мобильных инспекционно-досмотровых комплексов. Морской пункт пропуска в Сочи полностью оснащен необходимым оборудованием для приема и отправления заграничных судов, оснащение инспекционно-досмотровыми комплексами (ИДК), в том числе мобильными, не было предусмотрено при строительстве морского грузопассажирского пункта пропуска в Сочи, но их можно оборудовать дополнительно, сообщили РИА Новости в четверг в Минтрансе РФ.

Ранее паром Seabridge, который должен был выполнить первый за 14 лет рейс, не получил разрешения на заход в порт Сочи спустя более 2,5 суток ожидания, заявил РИА Новости генеральный директор ООО "СВС Шиппинг", член совета директоров, директор по развитию морской инфраструктуры Черноморского союза промышленников и предпринимателей Сергей Туркменян.