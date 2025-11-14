https://ria.ru/20251114/organizatory-2054956101.html
Организаторы парома Трабзон — Сочи вернули средства более ста пассажирам
Организаторы парома Трабзон — Сочи вернули средства более ста пассажирам
Организаторы парома Трабзон — Сочи вернули средства более ста пассажирам
СТАМБУЛ, 14 ноя – РИА Новости. Организаторы паромной линии Трабзон-Сочи после того, как пассажиры пилотного рейса не смогли попасть в российский порт, вернули средства более 100 пассажирам, бронировавшим билеты на следующие рейсы, сообщил РИА Новости представитель компании Liderline в Трабзоне Мустафа Чакыр.
"Нам пришлось компенсировать расходы пассажирам первого рейса, которым не удалось выйти в Сочи
, а также вернуть средства тем, кто бронировал места на рейсы в ноябре и декабре – речь о более 100 пассажирах", - сообщил Чакыр.
Пассажирка парома Татьяна ранее рассказывала РИА Новости, что представители компании-перевозчика Liderline не покупали билетов для пассажиров, так как ценники были выше их ожиданий, пассажиры самостоятельно направились в РФ
через Грузию
, некоторые остались в Трабзоне
.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев
в понедельник заявил РИА Новости, что портовая и городская инфраструктура Сочи недостаточно подготовлена к приему грузопассажирских судов. В том числе он говорил, что в пункте пропуска через границу недостаточно мобильных инспекционно-досмотровых комплексов. Морской пункт пропуска в Сочи полностью оснащен необходимым оборудованием для приема и отправления заграничных судов, оснащение инспекционно-досмотровыми комплексами (ИДК), в том числе мобильными, не было предусмотрено при строительстве морского грузопассажирского пункта пропуска в Сочи, но их можно оборудовать дополнительно, сообщили РИА Новости в четверг в Минтрансе РФ.
Ранее паром Seabridge, который должен был выполнить первый за 14 лет рейс, не получил разрешения на заход в порт Сочи спустя более 2,5 суток ожидания, заявил РИА Новости генеральный директор ООО "СВС Шиппинг", член совета директоров, директор по развитию морской инфраструктуры Черноморского союза промышленников и предпринимателей Сергей Туркменян.
Он отмечал, что заход судна в порт Сочи был согласован со всеми портовыми службами и контрольными органами, паромная линия "Сочи - Трабзон - Сочи" официально зарегистрирована в министерстве транспорта РФ, ей присвоен статус круглогодичной регулярной линии до конца 2027 года. Вышедшее в путь 5 ноября судно вернулось в Трабзон 9 ноября, пассажиры покинули паром лишь 10 ноября.