Венгрия подаст на ЕС в суд из-за решения по российскому газу, заявил Орбан - РИА Новости, 14.11.2025
13:08 14.11.2025 (обновлено: 14:55 14.11.2025)
Венгрия подаст на ЕС в суд из-за решения по российскому газу, заявил Орбан
Венгрия подаст на ЕС в суд из-за решения по российскому газу, заявил Орбан

Орбан: Венгрия намерена подать в суд на ЕС из-за отказа от российского газа

© AP Photo / Denes ErdosПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
© AP Photo / Denes Erdos
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Венгрия подаст в суд на ЕС из-за решения отказаться от российского газа, заявил в интервью местному радио премьер-министр страны Виктор Орбан, его слова приводит AFP.
"Мы не принимаем это очевидно незаконное решение, противоречащее европейским ценностям, которое было выбрано Брюсселем, <...> мы обращаемся в Европейский суд", — сказал он.
Логотип Евросоюза - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
Пять стран ЕС купили у России нефть и газ на 938 миллионов евро за месяц
13 ноября, 17:09
В середине октября Совет ЕС утвердил поэтапный отказ от импорта российского газа с 1 января 2026 года. При этом для действующих контрактов сохранится переходный период до 1 января 2028-го. Также планируется ввести меру, которая приостановит действие запрета при возникновении проблем с поставками.
Среди прочего европейские власти хотят прекратить закупать российскую нефть начиная с 2028 года, но это решение предстоит согласовать с Европарламентом.
Обслуживание дистанционного датчика давления сырьевого газа перед измерительными линиями коммерческих узлов учета на Амурском ГПЗ - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
Россия удвоит экспорт газа в Китай
12 ноября, 08:36

Энергокризис в Европе

В конце 2024-го бывший премьер Италии и экс-глава ЕЦБ Марио Драги подготовил доклад для главы ЕК. Согласно документу, энергетический рынок Евросоюза сталкивается с фундаментальными проблемами и нехваткой природных ресурсов вопреки заявлениям об успешной замене российского топлива. Так, цены на газ в ЕС в четыре-пять раз выше, чем в США.
По оценке главы РФПИ Кирилла Дмитриева, Европа потеряла более 1,3 триллиона евро из-за отказа от российского импорта. Как отметил президент Владимир Путин, это решение привело к закрытию предприятий по производству удобрений в ЕС, что разогнало инфляцию и вынудило европейцев выйти на улицы.
Флаги ЕС - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
ЕС не намерен покупать газ у России даже при разрешении кризиса на Украине
20 октября, 14:38
 
ЕвросоюзЕвропейский судВенгрияВ миреВиктор ОрбанБрюссельРоссияМарио ДрагиКирилл ДмитриевЕвропарламентЕвропа
 
 
