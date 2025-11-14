Венгрия подаст на ЕС в суд из-за решения по российскому газу, заявил Орбан

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Венгрия подаст в суд на ЕС из-за решения отказаться от российского газа, заявил в интервью местному радио премьер-министр страны Виктор Орбан, его слова приводит AFP.
"Мы не принимаем это очевидно незаконное решение, противоречащее европейским ценностям, которое было выбрано Брюсселем, <...> мы обращаемся в Европейский суд", — сказал он.
В середине октября Совет ЕС утвердил поэтапный отказ от импорта российского газа с 1 января 2026 года. При этом для действующих контрактов сохранится переходный период до 1 января 2028-го. Также планируется ввести меру, которая приостановит действие запрета при возникновении проблем с поставками.
Среди прочего европейские власти хотят прекратить закупать российскую нефть начиная с 2028 года, но это решение предстоит согласовать с Европарламентом.
Энергокризис в Европе
В конце 2024-го бывший премьер Италии и экс-глава ЕЦБ Марио Драги подготовил доклад для главы ЕК. Согласно документу, энергетический рынок Евросоюза сталкивается с фундаментальными проблемами и нехваткой природных ресурсов вопреки заявлениям об успешной замене российского топлива. Так, цены на газ в ЕС в четыре-пять раз выше, чем в США.
По оценке главы РФПИ Кирилла Дмитриева, Европа потеряла более 1,3 триллиона евро из-за отказа от российского импорта. Как отметил президент Владимир Путин, это решение привело к закрытию предприятий по производству удобрений в ЕС, что разогнало инфляцию и вынудило европейцев выйти на улицы.