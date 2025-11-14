Венгрия подаст на ЕС в суд из-за решения по российскому газу, заявил Орбан

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Венгрия подаст в суд на ЕС из-за решения отказаться от российского газа, заявил в интервью местному радио премьер-министр страны Виктор Орбан, его слова приводит AFP.

"Мы не принимаем это очевидно незаконное решение, противоречащее европейским ценностям, которое было выбрано Брюсселем, <...> мы обращаемся в Европейский суд", — сказал он.