В Омске врач обнаружила червя-паразита в глазу у пациентки

ОМСК, 14 ноя - РИА Новости. Врач Клинической офтальмологической больницы имени Выходцева в Омске обнаружила червя-паразита в глазу у пациентки, сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

Пациентка обратилась в кабинет неотложной помощи офтальмологической больницы и рассказала, что чувствует, как будто у нее под веком что-то шевелится. Ее осмотрела врач‑офтальмолог и обнаружила под веком пациентки живого червя.

"Найденный паразит — дирофилярия (Dirofilaria). Это круглый червь, вызывающий дирофиляриоз. Чаще всего его разносят комары: после укуса заражённого животного (собаки, лисы или кошки) насекомое может перенести личинки паразита к новому хозяину. Попадая в организм человека, личинка мигрирует под кожей и порой оказывается в самых неожиданных местах, например, в глазу", – говорится в сообщении.