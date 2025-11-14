Рейтинг@Mail.ru
В Омске врач обнаружила червя-паразита в глазу у пациентки - РИА Новости, 14.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:35 14.11.2025 (обновлено: 11:00 14.11.2025)
https://ria.ru/20251114/omsk-2054937061.html
В Омске врач обнаружила червя-паразита в глазу у пациентки
В Омске врач обнаружила червя-паразита в глазу у пациентки - РИА Новости, 14.11.2025
В Омске врач обнаружила червя-паразита в глазу у пациентки
Врач Клинической офтальмологической больницы имени Выходцева в Омске обнаружила червя-паразита в глазу у пациентки, сообщили в пресс-службе регионального... РИА Новости, 14.11.2025
2025-11-14T10:35:00+03:00
2025-11-14T11:00:00+03:00
здоровье - общество
омск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0b/1939296838_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_87b1c4df79be1abda90cc9cb446d27a6.jpg
https://ria.ru/20250703/komary-2026850742.html
омск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0b/1939296838_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_3703c3441be0c87646e9aebbcfd01828.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
здоровье - общество, омск
Здоровье - Общество, Омск
В Омске врач обнаружила червя-паразита в глазу у пациентки

Живого червя-паразита нашли в глазу у жительницы Омска

© iStock.com / milorad kravicДевушка на приеме у офтальмолога
Девушка на приеме у офтальмолога - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
© iStock.com / milorad kravic
Девушка на приеме у офтальмолога. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ОМСК, 14 ноя - РИА Новости. Врач Клинической офтальмологической больницы имени Выходцева в Омске обнаружила червя-паразита в глазу у пациентки, сообщили в пресс-службе регионального минздрава.
Пациентка обратилась в кабинет неотложной помощи офтальмологической больницы и рассказала, что чувствует, как будто у нее под веком что-то шевелится. Ее осмотрела врач‑офтальмолог и обнаружила под веком пациентки живого червя.
"Найденный паразит — дирофилярия (Dirofilaria). Это круглый червь, вызывающий дирофиляриоз. Чаще всего его разносят комары: после укуса заражённого животного (собаки, лисы или кошки) насекомое может перенести личинки паразита к новому хозяину. Попадая в организм человека, личинка мигрирует под кожей и порой оказывается в самых неожиданных местах, например, в глазу", – говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что взрослый паразит может достигать размеров 15–18 сантиметров в длину. В среднем врачи удаляют три–четыре дирофилярии в год. Паразита оперативно удалили.
Комар - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
Врач рассказала, кого чаще кусают комары
3 июля, 03:17
 
Здоровье - ОбществоОмск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала