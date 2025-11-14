https://ria.ru/20251114/omsk-2054937061.html
В Омске врач обнаружила червя-паразита в глазу у пациентки
ОМСК, 14 ноя - РИА Новости. Врач Клинической офтальмологической больницы имени Выходцева в Омске обнаружила червя-паразита в глазу у пациентки, сообщили в пресс-службе регионального минздрава.
Пациентка обратилась в кабинет неотложной помощи офтальмологической больницы и рассказала, что чувствует, как будто у нее под веком что-то шевелится. Ее осмотрела врач‑офтальмолог и обнаружила под веком пациентки живого червя.
"Найденный паразит — дирофилярия (Dirofilaria). Это круглый червь, вызывающий дирофиляриоз. Чаще всего его разносят комары: после укуса заражённого животного (собаки, лисы или кошки) насекомое может перенести личинки паразита к новому хозяину. Попадая в организм человека, личинка мигрирует под кожей и порой оказывается в самых неожиданных местах, например, в глазу", – говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что взрослый паразит может достигать размеров 15–18 сантиметров в длину. В среднем врачи удаляют три–четыре дирофилярии в год. Паразита оперативно удалили.