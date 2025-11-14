ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 14 ноя - РИА Новости. Три округа Новгородской области стали лучшими во Всероссийском конкурсе "Лучшая муниципальная практика", они получат 105 миллионов рублей на реализацию своих проектов, сообщает губернатор региона Александр Дронов.

"Сразу три округа Новгородской области стали призерами Всероссийского конкурса "Лучшая муниципальная практика". Всего призовых мест на всю страну выделялось 50, наш регион взял сразу три. Горжусь и поздравляю всех коллег!" - написал Дронов в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что первое место занял город Боровичи в номинации "Градостроительная политика, обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности населения и развитие жилищно-коммунального хозяйства" с муниципальной практикой "Наводи мосты: между прошлым и настоящим, между властью, бизнесом и горожанами". За победу в конкурсе округ получит 50 миллионов рублей, в том числе на благоустройство территории у моста Белелюбского и пространства на пересечении улицы Гоголя – проспект Титова (Березовая роща).

В номинации "Повышение узнаваемости муниципального образования (бренд территории)" второе место заняло Грузинское сельское поселение Чудовского округа с практикой Межрегионального гастрономического фестиваля "Аракчеевская щука". Призовые 15 миллионов рублей будут направлены на повышение туристической привлекательности и развитие инфраструктуры в муниципалитете.

Крестецкий округ завоевал второе место в номинации "Укрепление межнационального мира и согласия, реализация иных мероприятий в сфере национальной политики на муниципальном уровне" с практикой "ЛЯКОВА". Муниципалитету будет выделено 40 миллионов рублей на развитие музея в Лякове, создание мемориала защитникам Отечества, ремонт и укрепление материально-технической базы учреждений культуры.