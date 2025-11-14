Рейтинг@Mail.ru
Три округа Новгородской области стали лучшими во всероссийском конкурсе - РИА Новости, 14.11.2025
12:12 14.11.2025
Три округа Новгородской области стали лучшими во всероссийском конкурсе
Три округа Новгородской области стали лучшими во всероссийском конкурсе
новгородская область
александра дронова
новгородская область
новгородская область, александра дронова
Новгородская область, Александра Дронова
Три округа Новгородской области стали лучшими во всероссийском конкурсе

Три новгородских округа призерами конкурса "Лучшая муниципальная практика"

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 14 ноя - РИА Новости. Три округа Новгородской области стали лучшими во Всероссийском конкурсе "Лучшая муниципальная практика", они получат 105 миллионов рублей на реализацию своих проектов, сообщает губернатор региона Александр Дронов.
"Сразу три округа Новгородской области стали призерами Всероссийского конкурса "Лучшая муниципальная практика". Всего призовых мест на всю страну выделялось 50, наш регион взял сразу три. Горжусь и поздравляю всех коллег!" - написал Дронов в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что первое место занял город Боровичи в номинации "Градостроительная политика, обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности населения и развитие жилищно-коммунального хозяйства" с муниципальной практикой "Наводи мосты: между прошлым и настоящим, между властью, бизнесом и горожанами". За победу в конкурсе округ получит 50 миллионов рублей, в том числе на благоустройство территории у моста Белелюбского и пространства на пересечении улицы Гоголя – проспект Титова (Березовая роща).
В номинации "Повышение узнаваемости муниципального образования (бренд территории)" второе место заняло Грузинское сельское поселение Чудовского округа с практикой Межрегионального гастрономического фестиваля "Аракчеевская щука". Призовые 15 миллионов рублей будут направлены на повышение туристической привлекательности и развитие инфраструктуры в муниципалитете.
Крестецкий округ завоевал второе место в номинации "Укрепление межнационального мира и согласия, реализация иных мероприятий в сфере национальной политики на муниципальном уровне" с практикой "ЛЯКОВА". Муниципалитету будет выделено 40 миллионов рублей на развитие музея в Лякове, создание мемориала защитникам Отечества, ремонт и укрепление материально-технической базы учреждений культуры.
"Это результат большой командной работы правительства Новгородской области, муниципалитетов, местных жителей. Отдельно благодарю за поддержку правительство РФ. Мы продолжим активно участвовать во всех федеральных конкурсах и проектах, чтобы с каждым днем делать жизнь в области лучше и комфортнее", - добавил глава региона.
Александр Дронов на встрече с директором благотворительного фонда Старость в радость Елизаветой Олескиной - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
Дронов: проект медсопровождения для пожилых новгородцев запустят в 2026 г
13 ноября, 14:15
 
Новгородская областьАлександра Дронова
 
 
