Обвинение попросило заочно приговорить блогера Дудя* почти к двум годам

Обвинение попросило столичный суд заочно приговорить к 1 году 10 месяцам колонии блогера Юрия Дудя* по делу об уклонении от исполнения обязанностей иностранного РИА Новости, 14.11.2025
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Обвинение попросило столичный суд заочно приговорить к 1 году 10 месяцам колонии блогера Юрия Дудя* по делу об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
«
"Прошу… назначить наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 10 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - заявила прокурор.
Сегодня мировой судья судебного участка Басманного района Москвы
приступил к рассмотрению дела по существу в отсутствие обвиняемого.
По данным следствия, Дудь* был дважды в течение года привлечен к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента (часть 4 статьи 19.34 КоАП РФ
), однако в нарушение требований законодательства продолжил распространение в одном из мессенджеров материалов без указания на то, что они созданы или распространены иноагентом. В деле речь идет о двух штрафах в размере 40 и 45 тысяч рублей. Блогеру грозит до двух лет лишения свободы.
Ранее в отношении Дудя* была заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, он объявлен в межгосударственный розыск. Уголовное дело было возбуждено по материалам проверки прокуратуры Москвы.
Минюст РФ внес Дудя* в реестр СМИ-иноагентов в апреле 2022 года, его неоднократно штрафовали за нарушение иноагентского законодательства.
* Признан в РФ иностранным агентом