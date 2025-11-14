Обвинение попросило заочно приговорить блогера Дудя* почти к двум годам

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Обвинение попросило столичный суд заочно приговорить к 1 году 10 месяцам колонии блогера Юрия Дудя* по делу об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

« "Прошу… назначить наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 10 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - заявила прокурор.

Сегодня мировой судья судебного участка Басманного района Москвы приступил к рассмотрению дела по существу в отсутствие обвиняемого.

По данным следствия, Дудь* был дважды в течение года привлечен к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента (часть 4 статьи 19.34 КоАП РФ ), однако в нарушение требований законодательства продолжил распространение в одном из мессенджеров материалов без указания на то, что они созданы или распространены иноагентом. В деле речь идет о двух штрафах в размере 40 и 45 тысяч рублей. Блогеру грозит до двух лет лишения свободы.

Ранее в отношении Дудя* была заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, он объявлен в межгосударственный розыск. Уголовное дело было возбуждено по материалам проверки прокуратуры Москвы.

Минюст РФ внес Дудя* в реестр СМИ-иноагентов в апреле 2022 года, его неоднократно штрафовали за нарушение иноагентского законодательства.