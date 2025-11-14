В больнице Краснодара обновили оборудование по поручению губернатора

КРАСНОДАР, 14 ноя - РИА Новости. В больницу Краснодара поставили новое оборудование по поручению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева в рамках краевой программы, сообщили в пресс-службе краевой администрации.

"По поручению Вениамина Кондратьева в поликлинику Краснодара поставили новое оборудование. Маммограф поступил в поликлинику №27 микрорайона Гидростроителей. Благодаря новому скрининговому оборудованию медики смогут проводить исследования на месте. Более 30 тысяч женщин получат доступ к своевременному обследованию и раннему выявлению патологий", - говорится в сообщении.

Как отмечают в пресс-службе, с просьбой оказать содействие в приобретении оборудования к губернатору обратилась местная жительница летом этого года, во время приема граждан. Маммограф поставили по краевой программе "Развитие здравоохранения".