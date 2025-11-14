Рейтинг@Mail.ru
В больнице Краснодара обновили оборудование по поручению губернатора
Краснодарский край
 
18:13 14.11.2025
В больнице Краснодара обновили оборудование по поручению губернатора
В больницу Краснодара поставили новое оборудование по поручению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева в рамках краевой программы
вениамин кондратьев, краснодар
Краснодарский край, Вениамин Кондратьев, Краснодар
В больнице Краснодара обновили оборудование по поручению губернатора

В больницу Краснодара поставили новое оборудование по поручению Кондратьева

© Фото : Пресс-служба администрации Краснодарского краяВениамин Кондратьев
Вениамин Кондратьев - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
© Фото : Пресс-служба администрации Краснодарского края
Вениамин Кондратьев . Архивное фото
КРАСНОДАР, 14 ноя - РИА Новости. В больницу Краснодара поставили новое оборудование по поручению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева в рамках краевой программы, сообщили в пресс-службе краевой администрации.
"По поручению Вениамина Кондратьева в поликлинику Краснодара поставили новое оборудование. Маммограф поступил в поликлинику №27 микрорайона Гидростроителей. Благодаря новому скрининговому оборудованию медики смогут проводить исследования на месте. Более 30 тысяч женщин получат доступ к своевременному обследованию и раннему выявлению патологий", - говорится в сообщении.
Как отмечают в пресс-службе, с просьбой оказать содействие в приобретении оборудования к губернатору обратилась местная жительница летом этого года, во время приема граждан. Маммограф поставили по краевой программе "Развитие здравоохранения".
Всего в лечебных учреждениях края более 110 маммографов, 6 из них – передвижные. В 2025 году за счет федеральных и бюджетных средств установят еще 9 аппаратов, добавили в пресс-службе краевой администрации.
Краснодарский крайВениамин КондратьевКраснодар
 
 
