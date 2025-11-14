https://ria.ru/20251114/oborudovanie-2055059008.html
В больнице Краснодара обновили оборудование по поручению губернатора
В больнице Краснодара обновили оборудование по поручению губернатора - РИА Новости, 14.11.2025
В больнице Краснодара обновили оборудование по поручению губернатора
В больницу Краснодара поставили новое оборудование по поручению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева в рамках краевой программы, сообщили в... РИА Новости, 14.11.2025
2025-11-14T18:13:00+03:00
2025-11-14T18:13:00+03:00
2025-11-14T18:13:00+03:00
краснодарский край
вениамин кондратьев
краснодар
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1e/1975593535_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_e01b4175bfe5de00e5f709e1be859d26.jpg
https://ria.ru/20251113/kuban-2054830340.html
краснодар
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1e/1975593535_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_b427718645c21cba0179cf0d73bb8a32.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вениамин кондратьев, краснодар
Краснодарский край, Вениамин Кондратьев, Краснодар
В больнице Краснодара обновили оборудование по поручению губернатора
В больницу Краснодара поставили новое оборудование по поручению Кондратьева
КРАСНОДАР, 14 ноя - РИА Новости. В больницу Краснодара поставили новое оборудование по поручению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева в рамках краевой программы, сообщили в пресс-службе краевой администрации.
"По поручению Вениамина Кондратьева в поликлинику Краснодара поставили новое оборудование. Маммограф поступил в поликлинику №27 микрорайона Гидростроителей. Благодаря новому скрининговому оборудованию медики смогут проводить исследования на месте. Более 30 тысяч женщин получат доступ к своевременному обследованию и раннему выявлению патологий", - говорится в сообщении.
Как отмечают в пресс-службе, с просьбой оказать содействие в приобретении оборудования к губернатору обратилась местная жительница летом этого года, во время приема граждан. Маммограф поставили по краевой программе "Развитие здравоохранения".
Всего в лечебных учреждениях края более 110 маммографов, 6 из них – передвижные. В 2025 году за счет федеральных и бюджетных средств установят еще 9 аппаратов, добавили в пресс-службе краевой администрации.