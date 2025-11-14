Жителя Новосибирска арестовали за экстремистскую надпись

НОВОСИБИРСК, 14 ноя – РИА Новости. Кировский районный суд Новосибирска арестовал на пять суток местного жителя за экстремистскую надпись фломастером на стене общежития, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Новосибирской области.
"Судья Кировского районного суда Новосибирска пришел к выводу о виновности Жданова О.А. в совершении административного правонарушения, выразившегося в публичной демонстрировании символики экстремистских организаций… и назначил ему наказание в виде административного ареста на срок пять суток", - говорится в сообщении.
Суд установил, что 10 ноября 2025 года Олег Жданов на стене лестничной площадки общежития на улице Сибиряков-Гвардейцев написал фломастером текст, "содержащий лозунг, внесенный в перечень символики и атрибутики экстремистских организаций". Жители дома, увидев надпись, сообщили о ней в районный отдел полиции. Автора установили и составили в отношении него протокол об административном правонарушении.
Суд признал Жданова нарушившим положения федерального закона "Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов", принятого в том числе исходя из необходимости недопущения проявлений фашизма в любой форме, которым в России запрещено использование нацистской символики как оскорбляющей многонациональный народ и память о понесенных в Великой Отечественной войне жертвах.
В пресс-службе пояснили, что в суде Жданов вину в совершении административного правонарушения признал, заверив, что в дальнейшем не будет совершать подобное.
"Сотрудникам полиции Жданов О.А. объяснил совершение своего поступка желанием сообщить соседям о своем мнении относительно специальной военной операции в связи с проживанием в городе Одессе родственников", - говорится в сообщении.