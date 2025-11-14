Жителя Новосибирска арестовали за экстремистскую надпись

НОВОСИБИРСК, 14 ноя – РИА Новости. Кировский районный суд Новосибирска арестовал на пять суток местного жителя за экстремистскую надпись фломастером на стене общежития, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Новосибирской области.

В пресс-службе пояснили, что в суде Жданов вину в совершении административного правонарушения признал, заверив, что в дальнейшем не будет совершать подобное.