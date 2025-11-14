Рейтинг@Mail.ru
Жителя Новосибирска арестовали за экстремистскую надпись - РИА Новости, 14.11.2025
10:22 14.11.2025
Жителя Новосибирска арестовали за экстремистскую надпись
Жителя Новосибирска арестовали за экстремистскую надпись
происшествия
новосибирск
новосибирская область
россия
олег жданов
новосибирск
новосибирская область
россия
происшествия, новосибирск, новосибирская область, россия, олег жданов
Происшествия, Новосибирск, Новосибирская область, Россия, Олег Жданов
Жителя Новосибирска арестовали за экстремистскую надпись

Жителя Новосибирска арестовали за экстремистскую надпись на стене общежития

НОВОСИБИРСК, 14 ноя – РИА Новости. Кировский районный суд Новосибирска арестовал на пять суток местного жителя за экстремистскую надпись фломастером на стене общежития, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Новосибирской области.
"Судья Кировского районного суда Новосибирска пришел к выводу о виновности Жданова О.А. в совершении административного правонарушения, выразившегося в публичной демонстрировании символики экстремистских организаций… и назначил ему наказание в виде административного ареста на срок пять суток", - говорится в сообщении.
Суд установил, что 10 ноября 2025 года Олег Жданов на стене лестничной площадки общежития на улице Сибиряков-Гвардейцев написал фломастером текст, "содержащий лозунг, внесенный в перечень символики и атрибутики экстремистских организаций". Жители дома, увидев надпись, сообщили о ней в районный отдел полиции. Автора установили и составили в отношении него протокол об административном правонарушении.
Суд признал Жданова нарушившим положения федерального закона "Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов", принятого в том числе исходя из необходимости недопущения проявлений фашизма в любой форме, которым в России запрещено использование нацистской символики как оскорбляющей многонациональный народ и память о понесенных в Великой Отечественной войне жертвах.
В пресс-службе пояснили, что в суде Жданов вину в совершении административного правонарушения признал, заверив, что в дальнейшем не будет совершать подобное.
"Сотрудникам полиции Жданов О.А. объяснил совершение своего поступка желанием сообщить соседям о своем мнении относительно специальной военной операции в связи с проживанием в городе Одессе родственников", - говорится в сообщении.
ПроисшествияНовосибирскНовосибирская областьРоссияОлег Жданов
 
 
