https://ria.ru/20251114/novorossijsk-2054931415.html
Кондратьев рассказал о ночной атаке ВСУ на Кубань
Кондратьев рассказал о ночной атаке ВСУ на Кубань - РИА Новости, 14.11.2025
Кондратьев рассказал о ночной атаке ВСУ на Кубань
Больше всего от ночной атаки ВСУ на Кубань пострадал Новороссийск, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. РИА Новости, 14.11.2025
2025-11-14T10:12:00+03:00
2025-11-14T10:12:00+03:00
2025-11-14T10:33:00+03:00
новороссийск
краснодарский край
черное море
вениамин кондратьев
андрей кравченко (государственный служащий)
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1e/1975593535_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_e01b4175bfe5de00e5f709e1be859d26.jpg
https://ria.ru/20251114/novorossijsk-2054896728.html
новороссийск
краснодарский край
черное море
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1e/1975593535_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_b427718645c21cba0179cf0d73bb8a32.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новороссийск, краснодарский край, черное море, вениамин кондратьев, андрей кравченко (государственный служащий), вооруженные силы украины
Новороссийск, Краснодарский край, Черное море, Вениамин Кондратьев, Андрей Кравченко (государственный служащий), Вооруженные силы Украины
Кондратьев рассказал о ночной атаке ВСУ на Кубань
Кондратьев: больше всего при атаке ВСУ на Кубань пострадал Новороссийск
КРАСНОДАР, 14 ноя — РИА Новости. Больше всего от ночной атаки ВСУ на Кубань пострадал Новороссийск, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
"Всю ночь в Краснодарском крае
отражали атаки беспилотников киевского режима. По данным Минобороны, сбито 66 БПЛА над регионом и 59 - над Черным морем
… Больше всего пострадал Новороссийск
. Ночью более 170 человек и 50 единиц техники ликвидировали последствия атаки, оперативно тушили возгорания и помогали жителям", — написал он в своем Telegram-канале
.
По данным главы региона, обломки БПЛА нанесли повреждения как минимум четырем многоквартирным домам и двум частным постройкам. Кроме того, ущерб понесли несколько придомовых территорий, контейнерный терминал и береговые сооружения.
Кондратьев поручил мэру Андрею Кравченко осмотреть места инцидентов и оказать помощь жителям.
Ранее оперштаб региона сообщил о повреждении нефтебазы на перевалочном комплексе "Шесхарис", в городе один человек пострадал при падении обломков. При атаке беспилотников также повреждено одно из гражданских судов в порту Новороссийска, пострадали три члена экипажа.
Ранее глава Новороссийска Андрей Кравченко
сообщил об отражении атаки БПЛА на город. Позднее оперштаб Краснодарского края сообщил о повреждении нефтебазы на перевалочном комплексе "Шесхарис", а также ранении одного человека при падении обломков БПЛА на жилые дома в Новороссийске. При атаке беспилотников повреждено одно из гражданских судов в порту Новороссийска, пострадали три человека из экипажа корабля.
Обломки БПЛА в городе повредили как минимум четыре многоквартирных дома и два частных, подчеркнул губернатор. Также повреждены придомовые территории по нескольким адресам, контейнерный терминал, береговые сооружения.
"Поручил главе Новороссийска Андрею Кравченко оперативно осмотреть территорию, оценить повреждения и оказать всю необходимую помощь жителям", - добавил Кондратьев.