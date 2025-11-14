Кондратьев рассказал о ночной атаке ВСУ на Кубань

КРАСНОДАР, 14 ноя — РИА Новости. Больше всего от ночной атаки ВСУ на Кубань пострадал Новороссийск, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

"Всю ночь в Краснодарском крае отражали атаки беспилотников киевского режима. По данным Минобороны, сбито 66 БПЛА над регионом и 59 - над Черным морем … Больше всего пострадал Новороссийск . Ночью более 170 человек и 50 единиц техники ликвидировали последствия атаки, оперативно тушили возгорания и помогали жителям", — написал он в своем Telegram-канале

По данным главы региона, обломки БПЛА нанесли повреждения как минимум четырем многоквартирным домам и двум частным постройкам. Кроме того, ущерб понесли несколько придомовых территорий, контейнерный терминал и береговые сооружения.

Кондратьев поручил мэру Андрею Кравченко осмотреть места инцидентов и оказать помощь жителям.

Ранее оперштаб региона сообщил о повреждении нефтебазы на перевалочном комплексе "Шесхарис", в городе один человек пострадал при падении обломков. При атаке беспилотников также повреждено одно из гражданских судов в порту Новороссийска, пострадали три члена экипажа.

