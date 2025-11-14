Рейтинг@Mail.ru
Кондратьев рассказал о ночной атаке ВСУ на Кубань - РИА Новости, 14.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:12 14.11.2025 (обновлено: 10:33 14.11.2025)
https://ria.ru/20251114/novorossijsk-2054931415.html
Кондратьев рассказал о ночной атаке ВСУ на Кубань
Кондратьев рассказал о ночной атаке ВСУ на Кубань - РИА Новости, 14.11.2025
Кондратьев рассказал о ночной атаке ВСУ на Кубань
Больше всего от ночной атаки ВСУ на Кубань пострадал Новороссийск, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. РИА Новости, 14.11.2025
2025-11-14T10:12:00+03:00
2025-11-14T10:33:00+03:00
новороссийск
краснодарский край
черное море
вениамин кондратьев
андрей кравченко (государственный служащий)
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1e/1975593535_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_e01b4175bfe5de00e5f709e1be859d26.jpg
https://ria.ru/20251114/novorossijsk-2054896728.html
новороссийск
краснодарский край
черное море
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1e/1975593535_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_b427718645c21cba0179cf0d73bb8a32.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новороссийск, краснодарский край, черное море, вениамин кондратьев, андрей кравченко (государственный служащий), вооруженные силы украины
Новороссийск, Краснодарский край, Черное море, Вениамин Кондратьев, Андрей Кравченко (государственный служащий), Вооруженные силы Украины
Кондратьев рассказал о ночной атаке ВСУ на Кубань

Кондратьев: больше всего при атаке ВСУ на Кубань пострадал Новороссийск

© Фото : Пресс-служба администрации Краснодарского краяГубернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
© Фото : Пресс-служба администрации Краснодарского края
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КРАСНОДАР, 14 ноя — РИА Новости. Больше всего от ночной атаки ВСУ на Кубань пострадал Новороссийск, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
"Всю ночь в Краснодарском крае отражали атаки беспилотников киевского режима. По данным Минобороны, сбито 66 БПЛА над регионом и 59 - над Черным морем… Больше всего пострадал Новороссийск. Ночью более 170 человек и 50 единиц техники ликвидировали последствия атаки, оперативно тушили возгорания и помогали жителям", — написал он в своем Telegram-канале.
По данным главы региона, обломки БПЛА нанесли повреждения как минимум четырем многоквартирным домам и двум частным постройкам. Кроме того, ущерб понесли несколько придомовых территорий, контейнерный терминал и береговые сооружения.
Кондратьев поручил мэру Андрею Кравченко осмотреть места инцидентов и оказать помощь жителям.
Ранее оперштаб региона сообщил о повреждении нефтебазы на перевалочном комплексе "Шесхарис", в городе один человек пострадал при падении обломков. При атаке беспилотников также повреждено одно из гражданских судов в порту Новороссийска, пострадали три члена экипажа.
Ранее глава Новороссийска Андрей Кравченко сообщил об отражении атаки БПЛА на город. Позднее оперштаб Краснодарского края сообщил о повреждении нефтебазы на перевалочном комплексе "Шесхарис", а также ранении одного человека при падении обломков БПЛА на жилые дома в Новороссийске. При атаке беспилотников повреждено одно из гражданских судов в порту Новороссийска, пострадали три человека из экипажа корабля.
Обломки БПЛА в городе повредили как минимум четыре многоквартирных дома и два частных, подчеркнул губернатор. Также повреждены придомовые территории по нескольким адресам, контейнерный терминал, береговые сооружения.
"Поручил главе Новороссийска Андрею Кравченко оперативно осмотреть территорию, оценить повреждения и оказать всю необходимую помощь жителям", - добавил Кондратьев.
Последствия атаки БПЛА ВСУ в Новороссийске 14 нояборя 2025. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
В Новороссийске фрагменты БПЛА повредили еще два дома
Вчера, 04:21
 
НовороссийскКраснодарский крайЧерное мореВениамин КондратьевАндрей Кравченко (государственный служащий)Вооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала