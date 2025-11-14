В Новороссийске фрагменты БПЛА повредили еще два дома

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Фрагменты БПЛА повредили еще два дома в Новороссийске Краснодарского края, сообщает оперштаб региона в Telegram-канале.
Ранее глава города Андрей Кравченко сообщил об отражении атаки БПЛА на город. Позднее оперштаб Краснодарского края сообщил о повреждении нефтебазы на перевалочном комплексе "Шесхарис", а также ранении одного человека при падении обломков БПЛА на жилые дома в Новороссийске.
"Еще по двум адресам в Новороссийске зафиксировано падение фрагментов БПЛА. В одном случае повреждена квартира на 15-м этаже многоквартирного дома, еще в нескольких выбило окна. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Отмечается, что фрагменты беспилотника упали на придомовую территорию по еще одному адресу. Уточняется, что повреждений нет, пострадавших тоже нет.
На месте работают специальные и экстренные службы.
