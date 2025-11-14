Рейтинг@Mail.ru
В Новороссийске при падении беспилотника пострадал человек
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
02:54 14.11.2025 (обновлено: 03:03 14.11.2025)
В Новороссийске при падении беспилотника пострадал человек
При попадании фрагментов дрона в квартиру в Новороссийске пострадал человек, сообщает оперштаб Краснодарского края в Telegram-канале. РИА Новости, 14.11.2025
новороссийск
краснодарский край
новороссийск
краснодарский край
новороссийск, краснодарский край
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Новороссийск, Краснодарский край
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. При попадании фрагментов дрона в квартиру в Новороссийске пострадал человек, сообщает оперштаб Краснодарского края в Telegram-канале.
"В результате падения БПЛА в Новороссийске поврежден многоквартирный дом. Фрагменты беспилотника попали в квартиру на четвертом этаже. В нескольких квартирах выбило стекла. Пострадал мужчина, его госпитализировали и оказывают необходимую медицинскую помощь", — уточняется в посте.
На месте происшествия работают специальные и экстренные службы.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
