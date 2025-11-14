https://ria.ru/20251114/novorossijsk-2054890304.html
В Новороссийске при падении беспилотника пострадал человек
При попадании фрагментов дрона в квартиру в Новороссийске пострадал человек, сообщает оперштаб Краснодарского края в Telegram-канале. РИА Новости, 14.11.2025
В Новороссийске при попадания БПЛА в многоквартирный дом пострадал человек