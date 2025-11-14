https://ria.ru/20251114/novorossijsk-2054888994.html
В Новороссийске продолжается отражение атаки БПЛА
В Новороссийске продолжается отражение атаки БПЛА - РИА Новости, 14.11.2025
В Новороссийске продолжается отражение атаки БПЛА
Отражение атаки БПЛА продолжается в Новороссийске, сообщил глава города Андрей Кравченко в Telegram-канале. РИА Новости, 14.11.2025
