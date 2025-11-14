Рейтинг@Mail.ru
В Новороссийске продолжается отражение атаки БПЛА
02:28 14.11.2025
В Новороссийске продолжается отражение атаки БПЛА
В Новороссийске продолжается отражение атаки БПЛА
Отражение атаки БПЛА продолжается в Новороссийске, сообщил глава города Андрей Кравченко в Telegram-канале. РИА Новости, 14.11.2025
2025-11-14T02:28:00+03:00
2025-11-14T02:28:00+03:00
2025
В Новороссийске продолжается отражение атаки БПЛА

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Военнослужащая на командном пункте
Военнослужащая на командном пункте. Архивное фото
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Отражение атаки БПЛА продолжается в Новороссийске, сообщил глава города Андрей Кравченко в Telegram-канале.
Ранее глава города сообщил об атаке БПЛА на территории Новороссийска.
"Продолжается отражение атаки! Жителям отойти от окон, принять меры безопасности", - написал он.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
