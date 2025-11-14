https://ria.ru/20251114/novorossijsk-2054880042.html
В Новороссийске отражают атаку БПЛА
В Новороссийске отражают атаку БПЛА - РИА Новости, 14.11.2025
В Новороссийске отражают атаку БПЛА
Атаку БПЛА отражают в Новороссийске, в городе звучит сирена, сообщил глава Новороссийска Андрей Кравченко, его слова приводит оперштаб в своем Telegram-канале. РИА Новости, 14.11.2025
В Новороссийске отражают атаку БПЛА
В Новороссийске отражают атаку БПЛА, в городе звучит сирена