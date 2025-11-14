https://ria.ru/20251114/nhl-2054931724.html
"Он невероятен": тренер "Сан-Хосе" восхитился игрой Аскарова
"Он невероятен": тренер "Сан-Хосе" восхитился игрой Аскарова - РИА Новости Спорт, 15.11.2025
"Он невероятен": тренер "Сан-Хосе" восхитился игрой Аскарова
Российский голкипер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Сан-Хосе Шаркс" Ярослав Аскаров невероятной игрой помог команде не уступить "Калгари Флэймз" с... РИА Новости Спорт, 15.11.2025
2025-11-14T10:13:00+03:00
2025-11-14T10:13:00+03:00
2025-11-15T07:47:00+03:00
спорт
ярослав аскаров
сан-хосе шаркс
калгари флэймз
национальная хоккейная лига (нхл)
хоккей
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/15/1985093553_0:150:3072:1878_1920x0_80_0_0_bca17ab96f018dd7045298d7464582c4.jpg
/20251114/khokkey-2054904021.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/15/1985093553_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_7001e90da0e569c6d8bb0d46f2e64082.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, ярослав аскаров, сан-хосе шаркс, калгари флэймз, национальная хоккейная лига (нхл)
Спорт, Ярослав Аскаров, Сан-Хосе Шаркс, Калгари Флэймз, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Хоккей
"Он невероятен": тренер "Сан-Хосе" восхитился игрой Аскарова
Тренер "Сан-Хосе" Варсофски: Аскаров невероятно играл в матче с "Калгари"