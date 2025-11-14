"Айлендерс" с Сорокиным в воротах обыграли "Вегас" в матче НХЛ

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. "Нью-Йорк Айлендерс" обыграл "Вегас Голден Найтс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Парадайсе завершилась в овертайме со счетом 4:3 (2:0, 0:1, 1:2, 1:0) в пользу гостей, у которых отличились Эмиль Хейнеман (15-я минута), Мэттью Шефер (18), Мэтью Барзал (58) и Жан-Габриэль Пажо (64). В составе хозяев шайбы забросили Ши Теодор (39), Томаш Гертл (49) и Райлли Смит (51).
Российский голкипер "островитян" Илья Сорокин провел полный матч и отразил 26 из 29 бросков по воротам.
"Айлендерс" выиграли третий матч подряд и с 20 очками занимают четвертое место в таблице Столичного дивизиона, "Вегас" (19 очков) с серией из четырех поражений располагается на пятой строчке в Тихоокеанском дивизионе.
В других матчах игрового дня "Колорадо Эвеланш" обыграл дома "Баффало Сейбрз" (6:3), "Сиэтл Кракен" победил на своем льду "Виннипег Джетс" (5:3).
