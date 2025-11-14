Рейтинг@Mail.ru
"Айлендерс" с Сорокиным в воротах обыграли "Вегас" в матче НХЛ
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
09:28 14.11.2025
"Айлендерс" с Сорокиным в воротах обыграли "Вегас" в матче НХЛ
"Айлендерс" с Сорокиным в воротах обыграли "Вегас" в матче НХЛ - РИА Новости Спорт, 14.11.2025
"Айлендерс" с Сорокиным в воротах обыграли "Вегас" в матче НХЛ
"Нью-Йорк Айлендерс" обыграл "Вегас Голден Найтс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 14.11.2025
хоккей
спорт
илья сорокин
мэтью барзал
ши теодор
вегас голден найтс
нью-йорк айлендерс
колорадо эвеланш
/20251114/khokkey-2054904021.html
"Айлендерс" с Сорокиным в воротах обыграли "Вегас" в матче НХЛ

"Айлендерс" обыграли "Вегас" в матче НХЛ

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. "Нью-Йорк Айлендерс" обыграл "Вегас Голден Найтс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
14 ноября 2025 • начало в 06:00
Закончен в OT
Вегас
3 : 4
Айлендерс
38:56 • Ши Теодор
(Киган Колесар)
48:23 • Томаш Гертл
(Жереми Лазон, Джек Айкел)
50:45 • Рейли Смит
(Брэндон Саад, Бретт Хауден)
14:03 • Эмиль Хейнеман
(Бо Хорват, Энтони Деанджелло)
17:59 • Matthew Schaefer
(Джонатан Друэн, Бо Хорват)
57:23 • Мэтью Барзал
(Matthew Schaefer, Джонатан Друэн)
63:02 • Жан-Габриэль Пажо
Встреча в Парадайсе завершилась в овертайме со счетом 4:3 (2:0, 0:1, 1:2, 1:0) в пользу гостей, у которых отличились Эмиль Хейнеман (15-я минута), Мэттью Шефер (18), Мэтью Барзал (58) и Жан-Габриэль Пажо (64). В составе хозяев шайбы забросили Ши Теодор (39), Томаш Гертл (49) и Райлли Смит (51).
Российский голкипер "островитян" Илья Сорокин провел полный матч и отразил 26 из 29 бросков по воротам.
"Айлендерс" выиграли третий матч подряд и с 20 очками занимают четвертое место в таблице Столичного дивизиона, "Вегас" (19 очков) с серией из четырех поражений располагается на пятой строчке в Тихоокеанском дивизионе.
В других матчах игрового дня "Колорадо Эвеланш" обыграл дома "Баффало Сейбрз" (6:3), "Сиэтл Кракен" победил на своем льду "Виннипег Джетс" (5:3).
