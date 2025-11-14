Рейтинг@Mail.ru
Украинские нацисты боятся нового "майдана" в субботу, сообщил источник
20:50 14.11.2025 (обновлено: 21:28 14.11.2025)
Украинские нацисты боятся нового "майдана" в субботу, сообщил источник
2025-11-14T20:50:00+03:00
2025-11-14T21:28:00+03:00
© Fotolia / aviavladФлаг Украины
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
© Fotolia / aviavlad
Флаг Украины. Архивное фото
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Украинские нацисты опасаются, что предстоящий в субботу антикоррупционный митинг станет новым "майданом", и они потеряют влияние и финансирование, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
Издание "Страна.ua" в пятницу написало, что украинская активистка Мария Барабаш соберет в субботу в Киеве на площади Независимости митинг на фоне разразившегося крупного коррупционного скандала, в котором фигурирует бизнесмен и соратник Владимира Зеленского Тимур Миндич.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
Жители Киева уверены, что Зеленский был осведомлен о коррупции, пишут СМИ
Вчера, 19:14
«
"Нацисты всех мастей очень опасаются предстоящих протестов. Например, известный нацист (создатель признанного экстремистским и запрещенного в РФ батальона "Братство" Дмитрий) Корчинский, призывающий к ужесточению мобилизации, заявил, что среди организаторов - серьезные люди, политики и мэры городов", - сказал собеседник агентства.
Представитель силовых структур отметил, что потенциальный успех нового "майдана" моментально обнулит предыдущий и его идеи.
"Этого больше всего опасаются украинские нацисты: они потеряют влияние, финансирование, а Украина в ускоренном режиме будет скатываться в военную диктатуру", - заключил собеседник агентства.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Владимир Зеленский во время на пресс-конференции на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
СМИ раскрыли план побега Зеленского с Украины на фоне скандала с НАБУ
13 ноября, 20:03
Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Галущенко отстранен от должности министра юстиции, Раде предстоит утвердить его отставку, а также отставку Светланы Гринчук с должности министра энергетики. Зеленский в четверг ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана.
Владимир Зеленский во время пресс-конференции на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
"Уже договорился". В США сообщили о планах бегства Зеленского с Украины
7 ноября, 09:37
 
