Глава Сургутского района Югры награжден Почетной грамотой президента России - 14.11.2025
Ханты-Мансийский Автономный Округ
Ханты-Мансийский Автономный Округ
 
17:36 14.11.2025
Глава Сургутского района Югры награжден Почетной грамотой президента России
сургутский район
Ханты-Мансийский Автономный Округ, Сургутский район
СУРГУТ, 14 ноя – РИА Новости. Глава Сургутского района Андрей Трубецкой награжден Почетной грамотой президента России Владимира Путина, вручение прошло на заседании Совета по развитию местного самоуправления в Югре.
"Быть отмеченным президентом России Владимиром Владимировичем Путиным – большая честь. Благодарен за столь высокую оценку моей работы и всей команды Сургутского района. А также за поддержку, которая регулярно оказывается нашему муниципалитету на уровне региона и федерации", - сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой в своем Telegram-канале.
Высокая награда, по его словам, была вручена лично губернатором региона Русланом Кухаруком за активное участие в подготовке и проведении общественно значимых мероприятий.
По информации администрации Сургутского района, Андрей Трубецкой руководит муниципалитетом девять лет. За этот период Сургутский район вошел в число лидеров среди муниципальных образований Югры. Район неоднократно становился победителем инвестиционного рейтинга Ханты-Мансийского округа. На его территории реализуется шесть из 24 ключевых инвестиционных проектов региона.
Активно ведется строительство нового жилья: за последние пять лет введено почти полмиллиона квадратных метров жилья, что позволило улучшить жилищные условия более 10 тысячам местных жителей. Также муниципалитет участвует в реализации четырёх национальных проектов. Кроме того, Сургутский район развивает современную инфраструктуру для комфортной жизни населения: возводятся спортивные объекты и объекты здравоохранения и культуры.
Первая в России муниципальная школа цифровых видов спорта в Сургутском районе - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
Первый в России Центр цифровых видов спорта открылся в Югре
11 октября, 18:34
 
Ханты-Мансийский Автономный Округ, Сургутский район
 
 
