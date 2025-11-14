Глава Сургутского района Югры награжден Почетной грамотой президента России

СУРГУТ, 14 ноя – РИА Новости. Глава Сургутского района Андрей Трубецкой награжден Почетной грамотой президента России Владимира Путина, вручение прошло на заседании Совета по развитию местного самоуправления в Югре.

"Быть отмеченным президентом России Владимиром Владимировичем Путиным – большая честь. Благодарен за столь высокую оценку моей работы и всей команды Сургутского района. А также за поддержку, которая регулярно оказывается нашему муниципалитету на уровне региона и федерации", - сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой в своем Telegram-канале.

Высокая награда, по его словам, была вручена лично губернатором региона Русланом Кухаруком за активное участие в подготовке и проведении общественно значимых мероприятий.

По информации администрации Сургутского района, Андрей Трубецкой руководит муниципалитетом девять лет. За этот период Сургутский район вошел в число лидеров среди муниципальных образований Югры. Район неоднократно становился победителем инвестиционного рейтинга Ханты-Мансийского округа. На его территории реализуется шесть из 24 ключевых инвестиционных проектов региона.