Глава Сургутского района Югры награжден Почетной грамотой президента России
Глава Сургутского района Югры награжден Почетной грамотой президента России
Глава Сургутского района Андрей Трубецкой награжден Почетной грамотой президента России Владимира Путина, вручение прошло на заседании Совета по развитию...
Глава Сургутского района Югры награжден Почетной грамотой президента России
Трубецкой награжден Почетной грамотой президента России Владимира Путина
СУРГУТ, 14 ноя – РИА Новости. Глава Сургутского района Андрей Трубецкой награжден Почетной грамотой президента России Владимира Путина, вручение прошло на заседании Совета по развитию местного самоуправления в Югре.
"Быть отмеченным президентом России Владимиром Владимировичем Путиным – большая честь. Благодарен за столь высокую оценку моей работы и всей команды Сургутского района. А также за поддержку, которая регулярно оказывается нашему муниципалитету на уровне региона и федерации", - сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой в своем Telegram-канале.
Высокая награда, по его словам, была вручена лично губернатором региона Русланом Кухаруком за активное участие в подготовке и проведении общественно значимых мероприятий.
По информации администрации Сургутского района, Андрей Трубецкой руководит муниципалитетом девять лет. За этот период Сургутский район вошел в число лидеров среди муниципальных образований Югры. Район неоднократно становился победителем инвестиционного рейтинга Ханты-Мансийского округа. На его территории реализуется шесть из 24 ключевых инвестиционных проектов региона.
Активно ведется строительство нового жилья: за последние пять лет введено почти полмиллиона квадратных метров жилья, что позволило улучшить жилищные условия более 10 тысячам местных жителей. Также муниципалитет участвует в реализации четырёх национальных проектов. Кроме того, Сургутский район развивает современную инфраструктуру для комфортной жизни населения: возводятся спортивные объекты и объекты здравоохранения и культуры.