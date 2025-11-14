Рейтинг@Mail.ru
12:15 14.11.2025 (обновлено: 13:56 14.11.2025)
Ключевую ставку в 2023 году нужно было повышать быстрее, считает Набиуллина
Глава Банка России Эльвира Набиуллина назвала позднее повышение ключевой ставки в 2023 году ошибкой. РИА Новости, 14.11.2025
экономика, казахстан, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), ключевая ставка
Экономика, Казахстан, Эльвира Набиуллина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Ключевая ставка
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Архивное фото
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Глава Банка России Эльвира Набиуллина назвала позднее повышение ключевой ставки в 2023 году ошибкой.
"Разные центральные банки, наверное, разные ошибки совершают. Мы на чужих пытаемся учиться, но и анализируем свои, пытаемся критично к своим действиям относиться. И вот по своим действиям я могу сказать, что я уже приводила пример 2023 года, когда у нас инфляция достаточно быстро выросла. Наверное, мы запоздали тогда с повышением ключевой ставки", — сказала она, выступая на пленарном заседании конгресса финансистов в Казахстане.

Ключевая ставка — минимальный процент, под который Центробанк выдает кредиты коммерческим банкам и принимает от них средства на депозиты. В середине 2023 года повышение ставки начали из-за разогнавшейся инфляции и быстрого роста кредитования. В июле 2024-го ставку подняли до 18%. В сентябре к ней добавили еще процент, а в октябре повысили до рекордного 21. В июне 2025-го впервые за почти три года ее снизили до 20%, затем в июле ставку установили на уровне 18%, в сентябре — 17%, в октябре — 16,5%.

По ее словам, из-за структурных изменений было непросто понять, когда нужно повышать ставку, и сейчас регулятор видит, что это стоило сделать быстрее.
Кроме того, Набиуллина рассказала о коммуникационной ошибке Банка России, совершенной в прошлом году. Тогда регулятор назвал значение ставки, установленной в 2023-м, достаточно высоким и заявил, что инфляция будет снижаться, а ЦБ будет уменьшать ставку, сказала глава Центробанка.
"К концу года мы даем прогноз ключевой ставки средней по году. Но коммуникация была такая, что в основном нас услышали, что мы точно будем снижать ключевую ставку, а не услышали, что если будет снижаться инфляция", — добавила Набиуллина.
Она отметила, что тогда россияне ожидали быстрого смягчения монетарной политики и бизнес стал брать много кредитов по плавающим ставкам в надежде на их снижение.
"Кредитная активность продолжала просто расти очень высокими темпами, двузначными темпами. Поэтому, помимо решений самих по ставкам, очень важна коммуникация", — сказала Набиуллина.
Центробанк постоянно старается ее выверять и анализировать совершенные действия, заключила она.
ЭкономикаКазахстанЭльвира НабиуллинаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Ключевая ставка
 
 
