Ключевую ставку в 2023 году нужно было повышать быстрее, считает Набиуллина

Ключевая ставка — минимальный процент, под который Центробанк выдает кредиты коммерческим банкам и принимает от них средства на депозиты. В середине 2023 года повышение ставки начали из-за разогнавшейся инфляции и быстрого роста кредитования. В июле 2024-го ставку подняли до 18%. В сентябре к ней добавили еще процент, а в октябре повысили до рекордного 21. В июне 2025-го впервые за почти три года ее снизили до 20%, затем в июле ставку установили на уровне 18%, в сентябре — 17%, в октябре — 16,5%.