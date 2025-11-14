Ключевую ставку в 2023 году нужно было повышать быстрее, считает Набиуллина

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Глава Банка России Эльвира Набиуллина назвала позднее повышение ключевой ставки в 2023 году ошибкой.
"Разные центральные банки, наверное, разные ошибки совершают. Мы на чужих пытаемся учиться, но и анализируем свои, пытаемся критично к своим действиям относиться. И вот по своим действиям я могу сказать, что я уже приводила пример 2023 года, когда у нас инфляция достаточно быстро выросла. Наверное, мы запоздали тогда с повышением ключевой ставки", — сказала она, выступая на пленарном заседании конгресса финансистов в Казахстане.
Ключевая ставка — минимальный процент, под который Центробанк выдает кредиты коммерческим банкам и принимает от них средства на депозиты. В середине 2023 года повышение ставки начали из-за разогнавшейся инфляции и быстрого роста кредитования. В июле 2024-го ставку подняли до 18%. В сентябре к ней добавили еще процент, а в октябре повысили до рекордного 21. В июне 2025-го впервые за почти три года ее снизили до 20%, затем в июле ставку установили на уровне 18%, в сентябре — 17%, в октябре — 16,5%.
По ее словам, из-за структурных изменений было непросто понять, когда нужно повышать ставку, и сейчас регулятор видит, что это стоило сделать быстрее.
Кроме того, Набиуллина рассказала о коммуникационной ошибке Банка России, совершенной в прошлом году. Тогда регулятор назвал значение ставки, установленной в 2023-м, достаточно высоким и заявил, что инфляция будет снижаться, а ЦБ будет уменьшать ставку, сказала глава Центробанка.
"К концу года мы даем прогноз ключевой ставки средней по году. Но коммуникация была такая, что в основном нас услышали, что мы точно будем снижать ключевую ставку, а не услышали, что если будет снижаться инфляция", — добавила Набиуллина.
Она отметила, что тогда россияне ожидали быстрого смягчения монетарной политики и бизнес стал брать много кредитов по плавающим ставкам в надежде на их снижение.
"Кредитная активность продолжала просто расти очень высокими темпами, двузначными темпами. Поэтому, помимо решений самих по ставкам, очень важна коммуникация", — сказала Набиуллина.
Центробанк постоянно старается ее выверять и анализировать совершенные действия, заключила она.
