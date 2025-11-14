https://ria.ru/20251114/moskva-2055061061.html
В Москве городские службы перевели в режим повышенной готовности
В Москве городские службы перевели в режим повышенной готовности - РИА Новости, 14.11.2025
В Москве городские службы перевели в режим повышенной готовности
14.11.2025
москва
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. В столице городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за ухудшения погоды, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Согласно прогнозу синоптиков, в ночь на субботу в столичном регионе ожидается резкое изменение погодных условий, установление временного снежного покрова и понижение температуры до отрицательных значений. Дождь и мокрый снег начнутся после полуночи, что может привести к снежному накату на дорогах, налипанию мокрого снега на проводах и деревьях, возможна гололедица. В связи с этим городские службы переведены в режим повышенной готовности", - отметил Бирюков.
Заммэра подчеркнул, что на круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов.
"Коммунальные службы осуществляют непрерывный мониторинг состояния улично-дорожной сети. Согласно регламентам, по мере выпадения осадков будет проводиться сплошное механизированное прометание проезжей части, тротуаров и дворовых территорий с противогололедной обработкой. Цикл работ будем повторять в соответствии с погодной ситуацией. Для помощи водителям грузовых автомобилей, в первую очередь, на МКАД и в ТиНАО организуем дежурство тягачей", - рассказал Бирюков.
Он отметил, что особое внимание будет уделяться очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, транспортным узлам, объектам социальной сферы и потребительского рынка.
Глава комплекса городского хозяйства призвал москвичей быть предельно внимательными и аккуратными на тротуарах и дорогах, по возможности, перенести поездки на автомобилях.