https://ria.ru/20251114/moskva-2054956587.html
В Москве задержали подозреваемых в обмане пенсионеров на деньги
В Москве задержали подозреваемых в обмане пенсионеров на деньги - РИА Новости, 14.11.2025
В Москве задержали подозреваемых в обмане пенсионеров на деньги
Семь человек подозреваются в обмане пенсионеров на деньги под предлогом очистки вентиляционных систем в Москве, злоумышленники задержаны, сообщила официальный... РИА Новости, 14.11.2025
2025-11-14T12:08:00+03:00
2025-11-14T12:08:00+03:00
2025-11-14T12:08:00+03:00
происшествия
россия
москва
ювао (москва)
ирина волк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/19/1935724754_0:120:3067:1845_1920x0_80_0_0_e0abd492af5db881e68a6035446bbc50.jpg
https://ria.ru/20251113/moshenniki-2054823841.html
https://ria.ru/20251107/peterburg-2053366074.html
россия
москва
ювао (москва)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/19/1935724754_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_ae6c829816c0c378630a80074b1ed1f9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, москва, ювао (москва), ирина волк
Происшествия, Россия, Москва, ЮВАО (Москва), Ирина Волк
В Москве задержали подозреваемых в обмане пенсионеров на деньги
В Москве задержали семь человек по подозрению в обмане пенсионеров на деньги
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Семь человек подозреваются в обмане пенсионеров на деньги под предлогом очистки вентиляционных систем в Москве, злоумышленники задержаны, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
"В полицию поступило более десяти заявлений от жителей многоквартирных домов. Потерпевшие рассказали о подозрительной деятельности неустановленных лиц, которые представлялись работниками жилищных компаний. По словам заявителей, под предлогом проведения профилактики неизвестные осматривали вентиляцию, а затем заявляли о якобы критическом загрязнении шахты и предлагали услуги по ее очистке", - сообщила Волк
в Telegram-канале
.
Она отметила, что, если пенсионеры отказывались, злоумышленники грозили им штрафами, ссылаясь на нарушение требований пожарной безопасности. Под психологическим давлением пенсионеры соглашались на все условия злоумышленников.
Позднее, как сообщила Волк, потерпевшие понимали, что лжеспециалисты имитировали проведение работ, необходимость в которых на самом деле отсутствовала.
"Сотрудники уголовного розыска УВД по ЮВАО
ГУ МВД России по Москве
задержали семерых фигурантов. В ходе обысков изъяты мобильные телефоны, цифровые носители информации, банковские карты, документация, инструменты для монтажа, униформа и удостоверения работников, а также другие предметы, имеющие доказательственное значение", - рассказала Волк.
Возбуждено 12 уголовных дел по части 4 статьи 159 УК РФ
"Мошенничество", которые соединены в одно производство. Задержанные заключены под стражу, предварительное расследование продолжается.