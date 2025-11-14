Рейтинг@Mail.ru
11:28 14.11.2025
Более 530 тонн мусора собрали с водной акватории Москвы за лето
Более 530 тонн мусора собрали с водной акватории Москвы за лето
москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков
© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкРабота ГУП "Мосводосток" по очистке реки
Работа ГУП "Мосводосток" по очистке реки . Архивное фото
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Более 530 тонн мусора собрал коммунальный флот с водной акватории Москвы в период летней навигации в 2025 году, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Коммунальные суда в ежедневном режиме занимаются сбором мусора с водной поверхности Москвы-реки и судоходной части Яузы, ликвидируют загрязнения, убирают иловый осадок. В общей сложности с начала мая собрали свыше 530 тонн различного мусора, извлекли около 4 тысяч тонн песка и грунта", - отметил Бирюков.
Заммэра пояснил, что с открытия летней навигации основная часть судов-мусоросборщиков дежурит в верховьях Москвы-реки вблизи шлюзов, чтобы вовремя убирать мусор. Это позволяет избежать его попадания в центральную часть города с интенсивным судоходством.
"Специализированные суда-мусоросборщики собирали ежемесячно порядка 90 тонн мусора, быстроходные катера оперативно отслеживали обстановку на воде. Локализация обнаруженных загрязнений судами и наземными службами в большинстве случаев осуществлялась в пределах одного часа. Благодаря грамотной расстановке флота и баз сбора мусора вся акватория Москвы-реки и судоходный участок Яузы в пределах МКАД находятся под круглосуточным контролем", - рассказал Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что столичный коммунальный флот работает круглый год. В зимний период ходят два теплохода ледового класса - "Риф" и "Норд", которые за счет увеличенного запаса прочности корпусов без проблем справляются со льдом толщиной до 20 сантиметров. Основная часть флота в это время проходит регламентное обслуживание и текущий ремонт.
Проектное решение - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
На западе Москвы стартовала реабилитация двух Кунцевских прудов
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваПетр Бирюков
 
 
