Более 530 тонн мусора собрали с водной акватории Москвы за лето

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Более 530 тонн мусора собрал коммунальный флот с водной акватории Москвы в период летней навигации в 2025 году, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Коммунальные суда в ежедневном режиме занимаются сбором мусора с водной поверхности Москвы-реки и судоходной части Яузы, ликвидируют загрязнения, убирают иловый осадок. В общей сложности с начала мая собрали свыше 530 тонн различного мусора, извлекли около 4 тысяч тонн песка и грунта", - отметил Бирюков.

Заммэра пояснил, что с открытия летней навигации основная часть судов-мусоросборщиков дежурит в верховьях Москвы-реки вблизи шлюзов, чтобы вовремя убирать мусор. Это позволяет избежать его попадания в центральную часть города с интенсивным судоходством.

"Специализированные суда-мусоросборщики собирали ежемесячно порядка 90 тонн мусора, быстроходные катера оперативно отслеживали обстановку на воде. Локализация обнаруженных загрязнений судами и наземными службами в большинстве случаев осуществлялась в пределах одного часа. Благодаря грамотной расстановке флота и баз сбора мусора вся акватория Москвы-реки и судоходный участок Яузы в пределах МКАД находятся под круглосуточным контролем", - рассказал Бирюков.