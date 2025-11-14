https://ria.ru/20251114/moskva-2054930661.html
Сезон аренды электросамокатов завершится в Москве в пятницу
Сезон аренды электросамокатов завершится в Москве в пятницу - РИА Новости, 14.11.2025
Сезон аренды электросамокатов завершится в Москве в пятницу
Сезон велопроката и аренды электросамокатов завершается в Москве вечером в пятницу, сообщил РИА Новости заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и... РИА Новости, 14.11.2025
москва
максим ликсутов
москва
москва, максим ликсутов
Сезон аренды электросамокатов завершится в Москве в пятницу
Сезон велопроката и аренды электросамокатов завершится в Москве в пятницу
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Сезон велопроката и аренды электросамокатов завершается в Москве вечером в пятницу, сообщил РИА Новости заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
"По прогнозам синоптиков, в столице ожидается похолодание, поэтому в целях безопасности сегодня вечером мы завершим сезон проката", - рассказал Ликсутов
По его словам, самокаты и велосипеды на парковках доступны для аренды до 22.00. Затем они будут заблокированы. После этого операторы постепенно начнут увозить их в сервисные центры для техобслуживания и подготовки к следующему году.
"В этом сезоне сервисы проката пользовались большой популярностью у жителей столицы. Москвичи совершили более 75 миллионов поездок. При этом в 85% случаев транспорт арендовали с транспортной целью, чтобы добраться до остановок городского транспорта, метро, дома, университета или офиса", — добавил заммэра.