Сезон аренды электросамокатов завершится в Москве в пятницу

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Сезон велопроката и аренды электросамокатов завершается в Москве вечером в пятницу, сообщил РИА Новости заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

"По прогнозам синоптиков, в столице ожидается похолодание, поэтому в целях безопасности сегодня вечером мы завершим сезон проката", - рассказал Ликсутов

По его словам, самокаты и велосипеды на парковках доступны для аренды до 22.00. Затем они будут заблокированы. После этого операторы постепенно начнут увозить их в сервисные центры для техобслуживания и подготовки к следующему году.