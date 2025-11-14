Рейтинг@Mail.ru
Сезон аренды электросамокатов завершится в Москве в пятницу - РИА Новости, 14.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:08 14.11.2025
https://ria.ru/20251114/moskva-2054930661.html
Сезон аренды электросамокатов завершится в Москве в пятницу
Сезон аренды электросамокатов завершится в Москве в пятницу - РИА Новости, 14.11.2025
Сезон аренды электросамокатов завершится в Москве в пятницу
Сезон велопроката и аренды электросамокатов завершается в Москве вечером в пятницу, сообщил РИА Новости заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и... РИА Новости, 14.11.2025
2025-11-14T10:08:00+03:00
2025-11-14T10:08:00+03:00
москва
максим ликсутов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/12/1755089131_0:102:3277:1945_1920x0_80_0_0_5218484740179067806102acf6e5c2cb.jpg
https://ria.ru/20251114/zima-2054900388.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/12/1755089131_274:0:3005:2048_1920x0_80_0_0_1411b8bd26125a77789a99bb4995038a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, максим ликсутов
Москва, Максим Ликсутов
Сезон аренды электросамокатов завершится в Москве в пятницу

Сезон велопроката и аренды электросамокатов завершится в Москве в пятницу

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкСтойка проката электросамокатов в Москве
Стойка проката электросамокатов в Москве - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Стойка проката электросамокатов в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Сезон велопроката и аренды электросамокатов завершается в Москве вечером в пятницу, сообщил РИА Новости заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
"По прогнозам синоптиков, в столице ожидается похолодание, поэтому в целях безопасности сегодня вечером мы завершим сезон проката", - рассказал Ликсутов.
По его словам, самокаты и велосипеды на парковках доступны для аренды до 22.00. Затем они будут заблокированы. После этого операторы постепенно начнут увозить их в сервисные центры для техобслуживания и подготовки к следующему году.
"В этом сезоне сервисы проката пользовались большой популярностью у жителей столицы. Москвичи совершили более 75 миллионов поездок. При этом в 85% случаев транспорт арендовали с транспортной целью, чтобы добраться до остановок городского транспорта, метро, дома, университета или офиса", — добавил заммэра.
Снегопад в Москве - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
Зима в России будет холоднее предыдущей, заявил Вильфанд
Вчера, 05:02
 
МоскваМаксим Ликсутов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала