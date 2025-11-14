https://ria.ru/20251114/moskva-2054917481.html
Москвичи в пятницу утром наблюдали фиолетовое небо
Москвичи в пятницу утром наблюдали фиолетовое небо - РИА Новости, 14.11.2025
Москвичи в пятницу утром наблюдали фиолетовое небо
Фиолетовое небо наблюдали жители Москвы в пятницу утром, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 14.11.2025
2025-11-14T08:49:00+03:00
2025-11-14T08:49:00+03:00
2025-11-14T09:22:00+03:00
москва
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0e/2054922632_0:370:960:910_1920x0_80_0_0_8d1fee597b4deea575321a349d9573d7.jpg
https://ria.ru/20251114/sheremetevo-2054917329.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0e/2054922632_0:280:960:1000_1920x0_80_0_0_d00299bef49c365b8a6e48b1431ddd41.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, россия
Москвичи в пятницу утром наблюдали фиолетовое небо
Жители Москвы в пятницу утром наблюдали небо необычного фиолетового цвета