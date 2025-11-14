Рейтинг@Mail.ru
08:49 14.11.2025 (обновлено: 09:22 14.11.2025)
Москвичи в пятницу утром наблюдали фиолетовое небо
Москвичи в пятницу утром наблюдали фиолетовое небо
Фиолетовое небо наблюдали жители Москвы в пятницу утром, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 14.11.2025
Москвичи в пятницу утром наблюдали фиолетовое небо

Жители Москвы в пятницу утром наблюдали небо необычного фиолетового цвета

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Фиолетовое небо наблюдали жители Москвы в пятницу утром, передает корреспондент РИА Новости.
Необычные цвета были замечены на рассвете в районе Басманной.
