Москалькова выразила надежду на продолжение диалога с Киевом

ДУШАНБЕ, 14 ноя - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на фоне заявлений Украины о приостановке переговоров с Россией в разговоре с РИА Новости выразила надежду на продолжение диалога с Киевом на правозащитном треке.