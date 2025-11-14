Рейтинг@Mail.ru
14.11.2025
Москалькова отреагировала на решение Украины приостановить переговоры
09:43 14.11.2025
Москалькова отреагировала на решение Украины приостановить переговоры
Страны должны вести гуманитарный диалог, несмотря на обострение отношений, заявила РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова,... РИА Новости, 14.11.2025
Москалькова отреагировала на решение Украины приостановить переговоры

Татьяна Москалькова
© Фото : предоставлено пресс-службой уполномоченного по правам человека в РФ
Татьяна Москалькова. Архивное фото
ДУШАНБЕ, 14 ноя - РИА Новости. Страны должны вести гуманитарный диалог, несмотря на обострение отношений, заявила РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, комментируя решение Украины приостановить переговоры с Россией.
Британская газета Times после беседы с замглавы украинского МИД Сергеем Кислицей, который участвовал в переговорах в Стамбуле, сообщила в среду о приостановке переговоров России и Украины. Комментируя это заявление, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Киев сорвал "последние обещания" по обменам, обменяв менее 30% из 1200 человек, о которых договорились.
"При всех политических раскладах, обострении отношений между государствами очень важно, чтобы сохранялся гуманитарный коридор, который позволял бы воссоединяться семьям с учетом закрытия границ, оказывать помощь в поиске без вести пропавших, помогать пленным устанавливать связь с их родными и близкими", - сказала Москалькова, комментируя заявления Киева о приостановке переговоров с РФ.
Президент РФ Владимир Путин выступает перед журналистами в образовательном центре Сириус после телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом. 19 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
Путин прокомментировал возобновление переговоров с Украиной
19 мая, 20:02
 
