Москалькова отреагировала на решение Украины приостановить переговоры

ДУШАНБЕ, 14 ноя - РИА Новости. Страны должны вести гуманитарный диалог, несмотря на обострение отношений, заявила РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, комментируя решение Украины приостановить переговоры с Россией.
Британская газета Times после беседы с замглавы украинского МИД Сергеем Кислицей, который участвовал в переговорах в Стамбуле, сообщила в среду о приостановке переговоров России и Украины. Комментируя это заявление, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Киев сорвал "последние обещания" по обменам, обменяв менее 30% из 1200 человек, о которых договорились.
"При всех политических раскладах, обострении отношений между государствами очень важно, чтобы сохранялся гуманитарный коридор, который позволял бы воссоединяться семьям с учетом закрытия границ, оказывать помощь в поиске без вести пропавших, помогать пленным устанавливать связь с их родными и близкими", - сказала Москалькова, комментируя заявления Киева о приостановке переговоров с РФ.