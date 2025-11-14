Москалькова назвала решение Киева о приостановке переговоров опрометчивым

ДУШАНБЕ, 14 ноя - РИА Новости. Решение Украины о приостановке переговоров с Россией - опрометчивое, оно может завести в тупик многие гуманитарные вопросы, заявила РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.