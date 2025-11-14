Рейтинг@Mail.ru
12:29 14.11.2025
Международный центр Рерихов обжаловал решение о передаче картин государству
Международный центр Рерихов обжаловал решение о передаче картин государству
происшествия, москва, святослав рерих, николай рерих, московский городской суд
Происшествия, Москва, Святослав Рерих, Николай Рерих, Московский городской суд
Международный центр Рерихов обжаловал решение о передаче картин государству

Международный центр Рерихов обжаловал решение передать государству 272 картины

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды в суде
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Статуя Фемиды в суде. Архивное фото
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Мосгорсуд 16 декабря рассмотрит жалобу Международного центра Рерихов на передачу в собственность государства 272 картин Николая Рериха и его сыновей - Святослава и Юрия, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Решением Останкинского районного суда города Москвы от 2 июля 2025 года картины по иску прокуратуры Москвы были признаны бесхозяйным имуществом и переданы в собственность государства.
"С решением суда не согласилась Международная общественная организация "Международный центр Рерихов", в поданной апелляционной жалобе указано, что именно центр является собственником картин, но не был привлечен к участию в деле в суде первой инстанции. В деле будет разбираться судебная коллегия по гражданским делам Московского городского суда, судебное заседание назначено на 16 декабря 2025 года", - рассказали в пресс-службе.
Картины были изъяты в связи с уголовным делом бывшего председателя правления "Мастер-Банка" Бориса Булочника, обвиняемого в преднамеренном банкротстве финансовой организации. По версии следствия, он приобрел часть картин для Международного центра Рериха на деньги вкладчиков банка. Еще в 2018 году на картины наложили арест. Всего у центра были изъяты несколько сотен полотен и рисунков, переданных Святославом Рерихом, несколько тысяч личных вещей и архивных документов семьи Рерих, а также картины, подаренные ему различными частными дарителями начиная с конца 1990-х и середины 2000-х годов.
Замоскворецкий суд Москвы в январе приговорил Булочника к десяти годам колонии.
ПроисшествияМоскваСвятослав РерихНиколай РерихМосковский городской суд
 
 
