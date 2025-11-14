Международный центр Рерихов обжаловал решение о передаче картин государству

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Мосгорсуд 16 декабря рассмотрит жалобу Международного центра Рерихов на передачу в собственность государства 272 картин Николая Рериха и его сыновей - Святослава и Юрия, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.