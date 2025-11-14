Морозов вошел в заявку "Спартака" на матч КХЛ

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Российский нападающий московского "Спартака" Иван Морозов, отбывший дисквалификацию за допинг, вошел в заявку команды на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против череповецкой "Северстали", сообщается на сайте лиги.
Матч пройдет в Москве в пятницу и начнется в 19:30 мск.
14 ноября 2025 • начало в 19:30
Завершен
07:15 • Иван Морозов
17:00 • Адам Ружичка
47:16 • Danil Pivchulin
(Павел Порядин, Даниил Орлов)
13:14 • Yanni Kaldis
22:32 • Данил Аймурзин
(Николай Чебыкин, Тимофей Давыдов)
25:22 • Михаил Ильин
(Николай Чебыкин, Тимур Каримов)
41:13 • Никита Камалов
(Ilya Kvochko, Илья Иванцов)
Морозову 25 лет. Он выступает за "Спартак" с сезона-2023/24. Ранее хоккеист играл в ханты-мансийской "Югре", петербургском СКА и "Сочи". Всего на его счету 254 матча в КХЛ и 172 очка (64+108). В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) права на Морозова принадлежат "Вегас Голден Найтс", который выбрал россиянина во втором раунде драфта 2018 года под общим 61-м номером.