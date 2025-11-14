Рейтинг@Mail.ru
Морозов вошел в заявку "Спартака" на матч КХЛ - РИА Новости Спорт, 14.11.2025
Хоккей
 
18:21 14.11.2025
Морозов вошел в заявку "Спартака" на матч КХЛ
Морозов вошел в заявку "Спартака" на матч КХЛ
Российский нападающий московского "Спартака" Иван Морозов, отбывший дисквалификацию за допинг, вошел в заявку команды на матч регулярного чемпионата... РИА Новости Спорт, 14.11.2025
/20251112/zhamnov-2054621546.html
иван морозов, спорт, спартак (москва), северсталь, ска (санкт-петербург), континентальная хоккейная лига (кхл), национальная хоккейная лига (нхл)
Хоккей, Иван Морозов, Спорт, Спартак (Москва), Северсталь, СКА (Санкт-Петербург), Континентальная хоккейная лига (КХЛ), Национальная хоккейная лига (НХЛ)
Морозов вошел в заявку "Спартака" на матч КХЛ

Отбывший дисквалификацию за кокаин Морозов вошел в заявку "Спартака" на матч КХЛ

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкИгрок ХК "Спартак" Иван Морозов
Игрок ХК Спартак Иван Морозов - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Российский нападающий московского "Спартака" Иван Морозов, отбывший дисквалификацию за допинг, вошел в заявку команды на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против череповецкой "Северстали", сообщается на сайте лиги.
Матч пройдет в Москве в пятницу и начнется в 19:30 мск.
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
14 ноября 2025 • начало в 19:30
Завершен
Спартак Москва
3 : 4
Северсталь
07:15 • Иван Морозов
(Павел Порядин)
17:00 • Адам Ружичка
(Нэйтан Тодд, Джоуи Кин)
47:16 • Danil Pivchulin
(Павел Порядин, Даниил Орлов)
13:14 • Yanni Kaldis
(Данил Веряев)
22:32 • Данил Аймурзин
(Николай Чебыкин, Тимофей Давыдов)
25:22 • Михаил Ильин
(Николай Чебыкин, Тимур Каримов)
41:13 • Никита Камалов
(Ilya Kvochko, Илья Иванцов)
Календарь Турнирная таблица История встреч
В сентябре "Спартак" сообщил о том, что в допинг-пробе Морозова выявлено запрещенное вещество. Нападающий был временно отстранен. Позднее он признался в употреблении кокаина во внесоревновательный период. В ноябре срок дисквалификации Морозова был сокращен до одного месяца.
Морозову 25 лет. Он выступает за "Спартак" с сезона-2023/24. Ранее хоккеист играл в ханты-мансийской "Югре", петербургском СКА и "Сочи". Всего на его счету 254 матча в КХЛ и 172 очка (64+108). В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) права на Морозова принадлежат "Вегас Голден Найтс", который выбрал россиянина во втором раунде драфта 2018 года под общим 61-м номером.
