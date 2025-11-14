Морозов вошел в заявку "Спартака" на матч КХЛ

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Российский нападающий московского "Спартака" Иван Морозов, отбывший дисквалификацию за допинг, вошел в заявку команды на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против череповецкой "Северстали", сообщается на сайте лиги.