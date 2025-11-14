Рейтинг@Mail.ru
Квартира, в которой зарегистрирована Монеточка*, находится в залоге у банка - РИА Новости, 14.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:35 14.11.2025
https://ria.ru/20251114/monetochka-2054893691.html
Квартира, в которой зарегистрирована Монеточка*, находится в залоге у банка
Квартира, в которой зарегистрирована Монеточка*, находится в залоге у банка - РИА Новости, 14.11.2025
Квартира, в которой зарегистрирована Монеточка*, находится в залоге у банка
Московская квартира, в которой зарегистрирована певица Монеточка (Елизавета Андреевна Гырдымова)*, находится в залоге у банка с 2023 года, следует из документов РИА Новости, 14.11.2025
2025-11-14T03:35:00+03:00
2025-11-14T03:35:00+03:00
федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр)
циан
россия
монеточка
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155631/41/1556314149_0:0:3107:1749_1920x0_80_0_0_0d2913973f2178080affb6a0917b68a7.jpg
https://ria.ru/20251109/inoagent-2053740780.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155631/41/1556314149_376:0:3107:2048_1920x0_80_0_0_d71340fc6ca55f59bd9f4444172ba605.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр), циан, россия, монеточка, общество
Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр), ЦИАН, Россия, Монеточка, Общество
Квартира, в которой зарегистрирована Монеточка*, находится в залоге у банка

Московская квартира, где зарегистрирована Монеточка, все еще в залоге у банка

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПевица Монеточка*
Певица Монеточка* - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Певица Монеточка*. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Московская квартира, в которой зарегистрирована певица Монеточка (Елизавета Андреевна Гырдымова)*, находится в залоге у банка с 2023 года, следует из документов Росреестра, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Гырдымова* дважды за год была привлечена к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента, однако продолжила распространять в соцсети материалы без соответствующих указаний, из-за чего против нее возбудили уголовное дело об уклонении от обязанностей иностранного агента.
На одном из судебных заседаний, где рассматривался вопрос о ее заочном аресте, был озвучен адрес, по которому зарегистрирована певица - в квартире дома в Малом Казённом переулке.
Как следует из данных Росреестра, указанная квартира находится в совместной собственности с 2023 года. Согласно материалам, на ней есть обременения в виде "ипотеки в силу закона" с июня того же года.
Кадастровая стоимость жилья, площадь которого 61 квадратный метр, превышает 18 миллионов рублей. При этом, согласно данным сервиса "ЦИАН", стоимость квартир такого же метража в соседних домах варьируется от 21 миллиона и до 40 миллионов рублей.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
Евгения Чирикова* - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
Иноагента Чирикову* выселили из квартиры в Москве
9 ноября, 06:05
 
Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр)ЦИАНРоссияМонеточкаОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала