Квартира, в которой зарегистрирована Монеточка*, находится в залоге у банка

МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Московская квартира, в которой зарегистрирована певица Монеточка (Елизавета Андреевна Гырдымова)*, находится в залоге у банка с 2023 года, следует из документов Росреестра, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Гырдымова* дважды за год была привлечена к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента, однако продолжила распространять в соцсети материалы без соответствующих указаний, из-за чего против нее возбудили уголовное дело об уклонении от обязанностей иностранного агента.

На одном из судебных заседаний, где рассматривался вопрос о ее заочном аресте, был озвучен адрес, по которому зарегистрирована певица - в квартире дома в Малом Казённом переулке.

Как следует из данных Росреестра , указанная квартира находится в совместной собственности с 2023 года. Согласно материалам, на ней есть обременения в виде "ипотеки в силу закона" с июня того же года.

Кадастровая стоимость жилья, площадь которого 61 квадратный метр, превышает 18 миллионов рублей. При этом, согласно данным сервиса " ЦИАН ", стоимость квартир такого же метража в соседних домах варьируется от 21 миллиона и до 40 миллионов рублей.