Захарова объяснила, зачем Кишинев добивается закрытия "Русского дома"

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Целью Кишинева является не просто закрытие "Русского дома", а зачистка республики от любого российского гуманитарного присутствия, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"В качестве мотивировки авторы законопроекта указывают на отсутствие молдавского культурного центра на территории России и якобы возможность использования Россией "межправсоглашения в качестве инструмента для продвижения искаженных нарративов". О бездоказательности подобных обвинений мы говорили не раз... Очевидно, что истинной целью этой инициативы является не просто закрытие "Русского дома", а зачистка территории республики от любого российского гуманитарного присутствия", - говорится в комментарии Захаровой на сайте МИД РФ.
Она отметила, что под предлогом реализации так называемого "евроинтеграционного проекта" официальный Кишинев вопреки интересам своего народа продолжает последовательно "сжигать мосты" и уничтожать все, что хоть как-то напоминает о незыблемых и проверенных веками связях с Россией.
