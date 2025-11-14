Рейтинг@Mail.ru
Захарова объяснила, зачем Кишинев добивается закрытия "Русского дома" - РИА Новости, 14.11.2025
22:04 14.11.2025
Захарова объяснила, зачем Кишинев добивается закрытия "Русского дома"
Захарова объяснила, зачем Кишинев добивается закрытия "Русского дома"
Захарова объяснила, зачем Кишинев добивается закрытия "Русского дома"

Захарова: Кишинев хочет зачистить Молдавию от гуманитарного присутствия России

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Целью Кишинева является не просто закрытие "Русского дома", а зачистка республики от любого российского гуманитарного присутствия, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Накануне парламент Молдавии в первом чтении принял законопроект о денонсации межправсоглашения о создании и функционировании культурных центров, заключенного с Россией в 1998 году.
"В качестве мотивировки авторы законопроекта указывают на отсутствие молдавского культурного центра на территории России и якобы возможность использования Россией "межправсоглашения в качестве инструмента для продвижения искаженных нарративов". О бездоказательности подобных обвинений мы говорили не раз... Очевидно, что истинной целью этой инициативы является не просто закрытие "Русского дома", а зачистка территории республики от любого российского гуманитарного присутствия", - говорится в комментарии Захаровой на сайте МИД РФ.

Она отметила, что под предлогом реализации так называемого "евроинтеграционного проекта" официальный Кишинев вопреки интересам своего народа продолжает последовательно "сжигать мосты" и уничтожать все, что хоть как-то напоминает о незыблемых и проверенных веками связях с Россией.
Молдавия отрицает все, что связано с Россией, заявил Песков
5 ноября, 12:35
 
