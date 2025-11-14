Власти Кишинева восстановят историческую надпись времен ВОВ

КИШИНЕВ, 14 ноя - РИА Новости. Власти Кишинева восстановят в первоначальном виде историческую надпись времен Великой Отечественной войны, которую на этой неделе закрасили вандалы, сообщил в пятницу глава молдавского координационного комитета "Победа" Алексей Петрович.
Петрович в среду рассказал, что историческая надпись времён Великой Отечественной войны в центре Кишинёва "Осмотрено. Мин нет. Л-т В И.Кутепов" на стене национальной детской библиотеки в третий раз за осень подверглась вандализму. Возбуждено уголовное дело.
В Молдавии обвинили власти в запрете говорить детям правду о ВОВ
10 ноября, 10:14
"Надпись является памятником городского значения, а само здание - национального значения. Позиция библиотеки и мэрии города Кишинева состоит в том, чтобы восстановить надпись в первоначальном варианте. В настоящее время собственник здания осуществляет все необходимые для этого действия, а именно запрашивает согласования от министерства культуры и мэрии города Кишинева", - написал Петрович в своем Telegram-канале.
Он отметил, что приглашен известный художник-реставратор, который оценит объем повреждений и предложит варианты восстановления надписи.
Согласно местному законодательству, надписи, оставленные советскими саперами при разминировании Кишинева, относятся к регистру памятных табличек без скульптурного рельефа и исторических надписей. Надпись на стене детской библиотеки была отреставрирована в 2015 году. Реставраторы восстановили утраченную часть стены и по сохранившимся фото восстановили специальной аутентичной краской саму надпись. Часть стены с надписью была закрыта защитным бронестеклом, покрытым антивандальной пленкой. Стекло исчезло в октябре этого года, тогда же надпись была закрашена краской. В начале ноября надпись восстановили, но вандалы вновь ее закрасили. А в среду вандалы в третий раз испортили надпись.
Ранее молдавская общественность выразила возмущение тем, что в молдавских учебниках "История румын" присутствуют главы и тезисы, героизирующие нацизм. Министр образования республики Дан Перчун утверждал, что новые учебники якобы отражают объективный подход к историческим событиям. Как выяснило РИА Новости, в новом молдавском учебнике по истории для старших классов утверждается, что оккупация Молдавии румынскими войсками, которые воевали на стороне Гитлера, якобы пошла на пользу стране с экономической точки зрения. Еврейская община Молдавии потребовала от властей страны изъять из образовательного процесса учебник истории, искажающий факты о нацистской политике геноцида народов, до пересмотра издания.
После прихода в Молдавии к власти партии "Действие и солидарность" (ПДС), негласным лидером которой является президент республики Майя Санду, в Молдавии проводится политика "беспамятства", направленная на переписывание истории. Парламентское большинство ПДС приняло законы о запрете на использование георгиевской ленты и установке памятников румынским солдатам, воевавшим на стороне гитлеровской Германии. Памятники румынским военным появляются в разных регионах, включая Кишинев, нередко с участием официальных лиц и представителей румынского посольства. Такие инициативы сопровождаются почетными церемониями, вызывая критику со стороны общественности, которая напоминает о преступлениях румынских войск против мирного населения Молдавии.