Сборная тренируется без Осипенко и Миранчука перед матчем с чилийцами
Футбол
 
18:41 14.11.2025
Сборная тренируется без Осипенко и Миранчука перед матчем с чилийцами
Сборная тренируется без Осипенко и Миранчука перед матчем с чилийцами
Сборная России по футболу проводит тренировку на стадионе "Фишт" без защитника Максима Осипенко и полузащитника Алексея Миранчука накануне товарищеского матча...
СОЧИ, 14 ноя - РИА Новости, Андрей Михайлов. Сборная России по футболу проводит тренировку на стадионе "Фишт" без защитника Максима Осипенко и полузащитника Алексея Миранчука накануне товарищеского матча против команды Чили, передает с места событий корреспондент РИА Новости.
Матч между сборными России и Чили состоится 15 ноября в Сочи на стадионе "Фишт". Начало - 18:00 мск.
В тренировке сборной России принимают участие 25 игроков.
Изначально на ноябрьский сбор тренерский штаб во главе с Валерием Карпиным вызвал 30 футболистов. 10 ноября стало известно, что игроки "Локомотива" Александр Сильянов и Дмитрий Баринов не смогут принять участие в ноябрьских матчах из-за травм. После игры со сборной Перу, которая состоялась 12 ноября в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 1:1, расположение сборной покинул вратарь французского "ПСЖ" Матвей Сафонов.
Футбол. Товарищеский матч. Россия - Перу - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
Сборную Карпина обидел Валера. А Сафонов снова не спас Россию
12 ноября, 22:12
 
